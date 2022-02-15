多位跨境貨車司機核檢陽性 深圳物流公司：有車無人開

香港疫情持續蔓延，多位跨境貨車司機染疫，跨境物流受阻。有深圳物流公司指，目前問題是有車而無司機，運力損失過大，運力不足。另外，深圳方面表示，當前，內地供港物資貨源充足、價格平穩，可確保香港市民生活需求。

跨境貨車司機是連接香港與內地的重要一環。據官方數據，目前深圳實施入境豁免集中隔離措施的深港跨境貨車司機有13655名，共設有17個專用接駁點，供跨境司機與接駁司機交接車輛。

據內媒「第一財經」報道，深圳市遞四方速遞有限公司高級副總裁黎森林介紹了公司跨境貨車司機目前的工作流程。他表示，

公司跨境車司機接收到工作任務後，開車從口岸入境，先在口岸實行核酸檢測，得到陰性結果後，填報「跨境安」實施入境申請；

入境後按各市區規定入境路線運行至倉庫裝貨，進入倉庫區停車至指定消殺位置，實行車輛全車消殺，消殺完成半小時後，涉港操作人員對司機進行測溫及「跨境安」掃碼入場；

車輛前往倉庫指定裝貨垛口，實施裝車作業，裝貨完成後，掃碼「跨境安」出庫區，前往海關封關場清關；

到達海關清關場後，填報進入海關清關場所的入場申請，掃碼「跨境安」進入清關關場；清關完成後，前往深圳灣口岸出境。

針對跨境司機疫情防控，黎森林表示，目前作業點所有區域（含港車司機獨立休息室、洗手間）「一日一消毒」；港車「一車一消毒」；港車司機休息室、洗手間 「一用一消毒」；針對涉港工作人員進行統一管控、集中居住。

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至於接連有跨境貨車司機確診對兩地物流的影響，黎森林表示，香港第五次疫情爆發以後，對遞四方業務造成了直接沖擊，現有多名跨境司機因香港居住點有疫情出現而導致其不能過境作業，這就直接導致有車而無司機造成不能開工的問題。運力損失過大，運力不足。公司港車平均每月約1600趟，倉庫涉港操作人員25人， 跨境司機52人 ，如無疫情影響，司機人員及運力是充足的。

深圳：供港物資貨源充足、價格平穩

另據微信公眾號「深圳口岸發布」今（15日）發布，目前，深港兩地正密切溝通、聯防聯控，全力以赴加強跨境運輸防控，做好疫情處置中跨境運輸組織和供港物資保障。當前，內地供港物資貨源充足、價格平穩，可以確保香港市民生活需求。

市商務局副局長池衛國介紹，根據深圳海關初步統計，今年1月1日至2月7日，從深圳出口的供港鮮活車輛平均每天約300輛次，與2021年同期大體持平。其中，供應香港市民新鮮蔬菜九成來自內地，由全國600多個備案種植基地和100多家企業生產，通過文錦渡口岸出口供港。

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供港活豬日均約2600頭，由6家具備供港資質的企業從國內省內多地將活畜運輸到深圳市活畜中轉倉，再由香港跨境運輸車輛通過文錦渡口岸運輸至香港，每天約60多車次。

責任編輯：尹航

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