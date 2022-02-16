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涉從香港偷渡入境珠海後抵湖南 確診2人被立案偵查（第二版）

社會熱點 15:18 2022/02/16

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湖南郴州市周二（15日）新增兩宗香港返湘人員確診病例，患者肖某、鄧某康周一凌晨從香港乘船至廣東珠海，再自駕到郴州市。兩人現已在定點醫院接受隔離治療。

（第二版新增郴州公安最新公布）

湖南郴州公安今日（16日）公布，2名確診人士通過非法途徑，從香港入境珠海鬥門區，之後利用提前準備的車輛和手機，經高速公路進入郴州，因涉嫌妨害傳染病防治罪等罪名，已被公安機關立案偵查。案件仍在進一步偵辦。

珠海懸紅打擊偷渡

珠海市疫情防控指揮部則發布指示，指「香港疫情嚴峻，我市面臨偷渡疫情輸入風險極高」，將打擊偷渡，組織民兵、漁船堵截，並懸紅獎勵，每抓獲一名偷渡相關人員，獎勵一萬元人民幣，每抓獲一艘或一輛偷渡交通工具，獎勵十萬元人民幣。從即日起試行一個月（2月15日至3月15日）。

據郴州市早前通報，經核查，肖某、鄧某康周一凌晨4時從香港坐船，早上約5、6時到達廣東珠海市鬥門區，其後從珠海自駕私家車，經樂廣高速於下午4時許從郴州西高速出口駛出。

兩人自駕到郴州市第一人民醫院南院接受核酸檢測，其後曾購買飯盒和香煙。下午5時半，兩人入住北湖區南嶺大道金地酒店，之後未外出。因兩人的檢測結果和復查結果均為陽性，遂轉至定點醫院隔離治療。

郴州市防疫部門已開展流調溯源、追蹤排查管控、區域核酸檢測等工作，並對肖某、鄧某康入住的酒店及其他涉及活動場所開展環境監測和消殺。截至周二上午10時，已經排查出密切接觸者和重點人群842人，並根據兩人的活動軌跡劃定重點區域，落實管控措施。

責任編輯：蒯宇澄

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