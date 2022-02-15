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報告：去年全球電動汽車銷量增長109% 國內銷量佔一半

社會熱點 17:36 2022/02/15

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近日，研究機搆Canalys發表報告稱，2021年全球電動汽車（EVs）銷量為650萬輛，比2020年增長109%，佔所有乘用車銷售的9%。其中，中國大陸的電動汽車銷量超過320萬輛，佔全球電動車銷量的一半。

集微網報導，報告指出，受新冠疫情和芯片短缺影響，2021年全球汽車市場總量僅增長4％。報告認為，2021年電動車市場需求保持強勁，如果不受芯片短缺影響，全球每家汽車製造商將會售出更多電動車。

Canalys報告稱，2021年全球售出85％的電動車是交付給中國大陸和歐洲的客戶。其中，中國大陸銷售超過 320 萬輛電動汽車，不僅佔全球電動汽車銷量的一半，還比2020年銷量多出200萬輛。

五菱宏光Mini EV依然是2021年中國大陸最暢銷的EV車型。特斯拉則佔據第二、三名，且Model Y的銷量超過Model 3。作為中國領先的電動汽車品牌，比亞迪繼續擴大產品陣容，擁有多款受歡迎的純電動和插電式混合動力車型。

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在歐洲， 2021年電動車佔新車銷量的19%，交付230萬輛汽車，佔據全球電動車銷量的35%，位列第二。至於美國市場方面，雖然電動車需求在增長，但2021年美國銷售的新車中只有4％是電動汽車，約為53.5萬輛。

在品牌方面，特斯拉以14%的份額引領全球電動汽車市場，福士汽車則以12%位居第二，上汽集團市佔率達11%排第三，比亞迪和Stellantis分別以9%和6%位列第四和第五名。

責任編輯：易燕丹

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