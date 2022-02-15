  • 17°C
香港時間 : 2022215日 (二) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發改委擬周四召開「告誡會議」 鐵礦石期貨跌逾9%

經濟脈搏 18:55 2022/02/15

分享：

為保障鐵礦石市場穩定運行，內媒《界面新聞》今日報道，國家發改委價格司會同市場監管總局價監競爭局將於2月17日召開「提醒告誡專題會議」。此外，國內期市截至今日收盤，鐵礦石期貨跌幅達9.98%。

據報道，屆時，參會企業均為國內鐵礦石大宗商品貿易領域參與者。根據會議通知，要求參會企業提供在全國各港口鐵礦石庫存數據，以及近期參與鐵礦石期現貨交易等詳細情況。

市監局告誡鐵礦石企業不得哄抬價格

市監局告誡鐵礦石企業不得哄抬價格

今日，市場監管總局發布消息稱，針對近期鐵礦石價格異常波動等情況，市場監管總局價監競爭局、國家發展改革委價格司、證監會期貨部聯合召開會議，詳細了解鐵礦石貿易企業港口庫存變化及參與鐵礦石期現貨交易等情況，提醒告誡相關企業不得編造發布虛假價格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格，號召相關國有企業主動承擔社會責任，助力政府保供穩價。

實際上，春節前鐵礦石價格就曾大幅上漲，期間多次出現異常波動，截至2月8日，普氏62%鐵礦石指數報149.95美元/噸，較年初119.5美元/噸上漲25.48%；再以鐵礦期貨主力合約2205為例，2月8日盤中該合約最高漲至841元/噸，年內累計漲幅高達23.68%。

兩部門聯合約談鐵礦石資訊企業 嚴打哄抬價格等行為

但就鐵礦石基本面來看，當前鐵礦石市場供需總體穩定，國內庫存處於多年高位，近期價格過快上漲，存在炒作成分。

對此，2月11日，國家發展改革委在公眾號披露，針對近期鐵礦石價格出現異動等有關情況，國家發展改革委價格司、國家市場監督管理總局價格監督檢查和反不正當競爭局擬於近日派出聯合調研組，赴部分商品交易所、重點港口開展鐵礦石市場監管調研。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地10月美元計出口年增27.1%勝預期 外需強勁料撐末季經濟（第二版）
2021/11/07
內地10月美元計出口年增27.1%勝預期 外需強勁料撐末季經濟（第二版）
澳財長：澳洲正受中國經濟脅迫 《環時》斥搬弄是非
2021/12/17
澳財長：澳洲正受中國經濟脅迫 《環時》斥搬弄是非
外電：中國數據新規添航運追蹤難度 海運供應鏈面臨挑戰
2021/11/18
外電：中國數據新規添航運追蹤難度 海運供應鏈面臨挑戰
發改委：預計今年CPI延續溫和上漲PPI逐步回落
2022/02/06
發改委：預計今年CPI延續溫和上漲PPI逐步回落
兩部門聯合約談鐵礦石資訊企業 嚴打哄抬價格等行為
2022/02/09
兩部門聯合約談鐵礦石資訊企業 嚴打哄抬價格等行為

你可能感興趣

內地10月美元計出口年增27.1%勝預期 外需強勁料撐末季經濟（第二版）
17:16 2021/11/07
內地10月美元計出口年增27.1%勝預期 外需強勁料撐末季經濟（第二版）
澳財長：澳洲正受中國經濟脅迫 《環時》斥搬弄是非
13:57 2021/12/17
澳財長：澳洲正受中國經濟脅迫 《環時》斥搬弄是非
外電：中國數據新規添航運追蹤難度 海運供應鏈面臨挑戰
18:46 2021/11/18
外電：中國數據新規添航運追蹤難度 海運供應鏈面臨挑戰
美元 證監會 貿易 中華人民共和國國家發展和改革委員會 商品 期貨

下一篇文章

前人大財經委副主任：宏觀政策應實施靶向治療 增就業和提高居民收入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大灣區】網傳惠州大亞灣出台救樓市政策 官方回應：是內部徵求意見稿
【大灣區】網傳惠州大亞灣出台救樓市政策 官方回應：是內部徵求意見稿
深圳春節樓市大力促銷：買房就送家電 成交量仍幾乎為零
深圳春節樓市大力促銷：買房就送家電 成交量仍幾乎為零
【中美貿易協議】據報拜登團隊認為中國讓步可能性不大
【中美貿易協議】據報拜登團隊認為中國讓步可能性不大
前人大財經委副主任：宏觀政策應實施靶向治療 增就業和提高居民收入
前人大財經委副主任：宏觀政策應實施靶向治療 增就業和提高居民收入
中證監今年一號罰單：山東肥料大王財務造假230億
中證監今年一號罰單：山東肥料大王財務造假230億
官媒引業內人士：預計中國後續存在降准降息可能性
官媒引業內人士：預計中國後續存在降准降息可能性
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款