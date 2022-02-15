發改委擬周四召開「告誡會議」 鐵礦石期貨跌逾9%

為保障鐵礦石市場穩定運行，內媒《界面新聞》今日報道，國家發改委價格司會同市場監管總局價監競爭局將於2月17日召開「提醒告誡專題會議」。此外，國內期市截至今日收盤，鐵礦石期貨跌幅達9.98%。

據報道，屆時，參會企業均為國內鐵礦石大宗商品貿易領域參與者。根據會議通知，要求參會企業提供在全國各港口鐵礦石庫存數據，以及近期參與鐵礦石期現貨交易等詳細情況。

▲ 市監局告誡鐵礦石企業不得哄抬價格

市監局告誡鐵礦石企業不得哄抬價格

今日，市場監管總局發布消息稱，針對近期鐵礦石價格異常波動等情況，市場監管總局價監競爭局、國家發展改革委價格司、證監會期貨部聯合召開會議，詳細了解鐵礦石貿易企業港口庫存變化及參與鐵礦石期現貨交易等情況，提醒告誡相關企業不得編造發布虛假價格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格，號召相關國有企業主動承擔社會責任，助力政府保供穩價。

實際上，春節前鐵礦石價格就曾大幅上漲，期間多次出現異常波動，截至2月8日，普氏62%鐵礦石指數報149.95美元/噸，較年初119.5美元/噸上漲25.48%；再以鐵礦期貨主力合約2205為例，2月8日盤中該合約最高漲至841元/噸，年內累計漲幅高達23.68%。

兩部門聯合約談鐵礦石資訊企業 嚴打哄抬價格等行為

但就鐵礦石基本面來看，當前鐵礦石市場供需總體穩定，國內庫存處於多年高位，近期價格過快上漲，存在炒作成分。

對此，2月11日，國家發展改革委在公眾號披露，針對近期鐵礦石價格出現異動等有關情況，國家發展改革委價格司、國家市場監督管理總局價格監督檢查和反不正當競爭局擬於近日派出聯合調研組，赴部分商品交易所、重點港口開展鐵礦石市場監管調研。

責任編輯：李冰琪