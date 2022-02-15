中消協評「史上最貴春節檔」 單純票價依賴無異於竭澤而漁

中國消費者協會周二（15日）發布農曆新年消費維權輿情分析報告，提到監測期內，共收集有關電影類負面訊息多達205,819條，每日輿情「吐槽」主要指向票價方面，相關負面訊息在2月3日（正月初三）達到峰值。報告認為，觀影人數普遍減少、觀影頻次持續走低的事實，說明單純票價依賴無異於竭澤而漁、飲鳩止渴。

報告指出，今年農曆新年期間，消費者「吐槽類」消費維權訊息主要集中在出行、購物、休閒娛樂、餐飲四個熱點消費場景中的前三個。其中，休閑娛樂場景中的熱度話題，主要圍繞電影票價及煙花燃放。

在電影票價方面，繼去年春節檔票價被廣泛吐槽後，今年春節檔平均票價再創新高。報告舉例稱，並非3D電影的《四海》，在一些縣城的票價突破100元（人民幣，下同）；《長津湖之水門橋》在個別地區達到105元至135元；《這個殺手不太冷靜》的一張電影票票價接近150元。相比於往年春節檔均價的50元，不少觀眾明顯也有「情緒」。

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此外，在社交平台上，「史上最貴春節檔」、「票價貴到離譜」等內容引發輿論關注。許多有觀影意願的消費者，因高票價望而卻步。而票價瘋漲的惡果就顯現在年初二的票房上，按年減少5億元，是最近4年首次低於10億元；觀影人次亦暴跌，比2018年還要少1000萬人。

報告認為，電影市場銀幕過剩與內容短缺的結構性難題，疫情波動與政策影響的多種現實挑戰，迫使影院通過提高票價緩解現金流緊張的窘境。從產業短期止損的角度來說或許可以理解，但觀影人數普遍減少、觀影頻次持續走低的事實，卻說明單純的票價依賴無異於竭澤而漁、飲鳩止渴。

同時，尋求影院贏利路徑依賴與消費者合理承受範圍之間的平衡，尋求產業長效健康發展與文化消費提質升級間的良性互動，需要相關行業、相關部門不斷研究、持續探索。

責任編輯：易燕丹

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