元宵節發文談兩岸團圓 新華社：堅信台灣終要歸航

今日（15日）是正月十五元宵節，官媒新華社刊文表示，骨肉親情聯結着兩岸同胞，痛斥民進黨當局拋棄血緣、親情之念，數典忘祖，又強調，堅信台灣終要歸航，民族終要團圓。

在這篇題為《兩岸親情割不斷 骨肉團圓終有時》的時評裡，新華社指，元宵節這天，互聯網上「共賞燈、話團圓」話題聯結兩岸，同胞「雲端」互動，訴說思念，共話團圓。

文章指出，兩岸合辦「兩馬同春鬧元宵」燈會、「上海童樂園」在台北燈節點亮……在海峽兩岸，各地花燈璀璨、流光溢彩。對兩岸中國人來說，燈，就是家的呼喚。

▲ 兩岸合辦「兩馬同春鬧元宵」

文章表示，骨肉天親，同枝連起。兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，任何人任何勢力都無法改變。

台獨逆流無法阻擋同胞骨肉情

文章還批判民進黨「切割兩岸，限縮交流，製造對立，宣揚『文化台獨』，力推『去中國化』」但是，「『台獨』的逆流根本無法阻擋兩岸同胞相親相愛的暖流。」

文章指，今年春節兩岸同胞的「雲端互動」以最生動的事實證明，兩岸中國人的骨肉情、同胞愛任誰也改變不了，欲割斷台灣與祖國大陸的文化臍帶、情感聯結完全是痴心妄想，廣大台灣同胞反對自我矮化、自我放逐，願意做堂堂正正的中國人。

文章最後強調，兩岸迄今尚未完全統一是歷史遺留給中華民族的創傷。「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨着民族復興而解決。這是歷史的大勢，亦是同心的盼望。」

親身出席海峽論壇 汪洋：大陸對造福兩岸同胞有不變的初心

兩岸企業家峰會 汪洋警告「堅決與台獨分裂勢力劃清界線」

責任編輯：袁瑋婧