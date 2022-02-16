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內地1月份PPI按年升9.1% CPI升0.9% 均遜預期

即時中國 09:55 2022/02/16

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內地1月份全國居民消費價格指數（CPI）按月上升0.4%，扭轉前月下降0.3%，按年上升0.9%，低於市場預期的升1%，升幅亦較前月放緩0.6個百分點。 工業生產者出廠價格指數（PPI）按月下跌0.2%，跌幅較前月收窄1個百分點。按年則升9.1%，低於市場預期的升9.5%，升幅回落1.2個百分點。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，PPI按月繼續下降，按年升幅回落，煤炭、鋼材等行業價格走低，帶動工業品價格整體繼續回落。

按年變化方面，生產資料價格上升11.8%，升幅回落1.6個百分點；生活資料價格上升0.8%，升幅回落0.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上升的有36個，比上月減少1個。主要行業中，價格升幅回落的有：煤炭開採和洗選業上升51.3%，回落15.5個百分點；石油和天然氣開採業上升38.2%，回落7.4個百分點；石油煤炭及其它燃料加工業上升30.1%，回落6.3個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上升19.8%，回落0.2個百分點。

同時，CPI按月由降轉升，按年升幅回落，各地區各部門持續做好春節前重要民生商品市場供應，居民消費價格總體平穩。

按年變化方面，食品價格下降3.8%，降幅比上月擴大2.6個百分點，影響CPI下降約0.72個百分點。食品中，受去年同期基數較高影響，豬肉價格下降41.6%，降幅擴大4.9個百分點；鮮菜價格由上月上升10.6%轉為下降4.1%；鮮果和水產品價格分別上升9.9%和8.8%，升幅均有擴大。非食品價格上升2.0%，升幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上升約1.64個百分點。非食品中，工業消費品價格上升2.5%，升幅回落0.4個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲20.7%和22.7%，漲幅均比上月有所回落；服務價格上升1.7%，升幅擴大0.2個百分點，教育服務和醫療服務價格分別上升2.7%和0.9%。

【中國經濟】官媒釋信心：首季經濟走勢有望超預期

中國1月製造業PMI回落 需求疲弱經濟下行壓力仍較大

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責任編輯：陳建錫

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