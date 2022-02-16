  • 17°C
香港時間 : 2022216日 (三) 12:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國常會再推支援中小企措施 加大減稅降費力度

即時中國 10:30 2022/02/16

分享：

國務院總理李克強14日主持召開國務院常務會議，確定促進工業經濟平穩增長和服務業特殊困難行業紓困措施，提出多項減稅降費政策。

會議指出，當前工業經濟穩定恢復態勢仍不牢固，服務業因受疫情等影響存在一些特殊困難行業，近期要抓緊出台措施，加大幫扶力度。

一是加大工業、服務業所得稅減免力度，今年對中小微企業新購置價值500萬元（人民幣，下同）以上設備器具，折舊為3年的可一次性稅前扣除，折舊為4年、5年、10年的可減半扣除。 延長製造業中小微企業緩稅政策。擴大地方「六稅兩費」減免政策適用主體範圍至全部小型微利企業和個體工商戶。

二是引導加強金融服務。人民銀行提供激勵資金支援增加普惠小微貸款等，推動製造業中長期貸款較快增長，促進企業綜合融資成本穩中有降。

三是推進製造業強鏈補鏈和產業基礎再造，加快新型基礎設施建設、重點領域節能降碳技術改造等，擴大有效投資。

四是針對餐飲、零售、旅遊、交通客運等特殊困難行業，在階段性稅收減免、部分社保費緩繳等方面加大支援力度，促進穩就業和消費恢復。

會議還提出，延長製造業中小微企業緩稅政策；擴大地方「六稅兩費」減免政策適用範圍至全部小型微利企業和個體工商戶；針對餐飲、零售、旅遊、交通客運等特殊困難行業，加大階段性稅收減免、部分社保費緩繳等支持，促進穩就業和消費恢復；今年免徵公共交通運輸服務加值稅。

上海財經大學公共政策與治理研究院副秘書長宮映華指，中小微企業是國民經濟和社會發展的主力軍，特別是在促進就業、活躍市場和改善民生方面都發揮著重要的作用，是整個經濟社會中非常重要非常活躍的市場細胞。 受到疫情的影響，中小企業面臨成本增長，經營壓力加大的困難。 從2020年初，財政部、稅務總局出台了一系列應對疫情的減稅降費政策，「無論是關於所得稅的優惠，還是擴大地方'六稅兩費'減免政策，都是針對中小微企業精準發力」。

內地1月份PPI按年升9.1% CPI升0.9% 均遜預期

【中國經濟】官媒釋信心：首季經濟走勢有望超預期

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
紓困措施 減稅 李克強 疫情 就業 經濟

上一篇文章

【內地疫情】新增46宗本土病例 21宗由香港傳入

下一篇文章

內地1月份PPI按年升9.1% CPI升0.9% 均遜預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

台灣消息 - 台「出土」40年前追女仔秘笈 網民：我媽好易追（多圖）
台「出土」40年前追女仔秘笈 網民：我媽好易追（多圖）
生活智慧 - 家裡放這16種毒花 輕則失眼、重則喪命（多圖）
家裡放這16種毒花 輕則失眼、重則喪命（多圖）
台灣特寫 - 手遊「部落衝突」染紅 台玩家這個部落名被禁了......
手遊「部落衝突」染紅 台玩家這個部落名被禁了......
神州特寫 - 小龍蝦放超聲波機震出寄生蟲 你夠膽吃？（有片）
小龍蝦放超聲波機震出寄生蟲 你夠膽吃？（有片）
神州熱話 - 周星馳粵語反嗆「中國人不懂英語」 網民回應係...（有片）
周星馳粵語反嗆「中國人不懂英語」 網民回應係...（有片）
神州熱話 - 內地女童直播炫富 嗆「窮人買不起」結果...（有片）
內地女童直播炫富 嗆「窮人買不起」結果...（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款