國常會再推支援中小企措施 加大減稅降費力度

國務院總理李克強14日主持召開國務院常務會議，確定促進工業經濟平穩增長和服務業特殊困難行業紓困措施，提出多項減稅降費政策。

會議指出，當前工業經濟穩定恢復態勢仍不牢固，服務業因受疫情等影響存在一些特殊困難行業，近期要抓緊出台措施，加大幫扶力度。

一是加大工業、服務業所得稅減免力度，今年對中小微企業新購置價值500萬元（人民幣，下同）以上設備器具，折舊為3年的可一次性稅前扣除，折舊為4年、5年、10年的可減半扣除。 延長製造業中小微企業緩稅政策。擴大地方「六稅兩費」減免政策適用主體範圍至全部小型微利企業和個體工商戶。

二是引導加強金融服務。人民銀行提供激勵資金支援增加普惠小微貸款等，推動製造業中長期貸款較快增長，促進企業綜合融資成本穩中有降。

三是推進製造業強鏈補鏈和產業基礎再造，加快新型基礎設施建設、重點領域節能降碳技術改造等，擴大有效投資。

四是針對餐飲、零售、旅遊、交通客運等特殊困難行業，在階段性稅收減免、部分社保費緩繳等方面加大支援力度，促進穩就業和消費恢復。

會議還提出，延長製造業中小微企業緩稅政策；擴大地方「六稅兩費」減免政策適用範圍至全部小型微利企業和個體工商戶；針對餐飲、零售、旅遊、交通客運等特殊困難行業，加大階段性稅收減免、部分社保費緩繳等支持，促進穩就業和消費恢復；今年免徵公共交通運輸服務加值稅。

上海財經大學公共政策與治理研究院副秘書長宮映華指，中小微企業是國民經濟和社會發展的主力軍，特別是在促進就業、活躍市場和改善民生方面都發揮著重要的作用，是整個經濟社會中非常重要非常活躍的市場細胞。 受到疫情的影響，中小企業面臨成本增長，經營壓力加大的困難。 從2020年初，財政部、稅務總局出台了一系列應對疫情的減稅降費政策，「無論是關於所得稅的優惠，還是擴大地方'六稅兩費'減免政策，都是針對中小微企業精準發力」。

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責任編輯：陳建錫