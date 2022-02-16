習近平關注香港疫情：控疫壓倒一切 中央全力援港

針對香港出現第五波疫情，國家主席習近平指示，特區政府要切實負起主體責任，將盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，中央全力支持和幫助香港抗疫。

香港《文滙報》及《大公報》今日（16日）頭版報道，國家主席習近平就支援香港抗疫工作作出重要指示，並委託國務院副總理韓正向香港行政長官林鄭月娥，轉達對香港疫情的高度關注，及對香港市民的親切關懷。

他強調，特區政府要切實負起主體責任，將盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量及資源，採取一切必要措施，確保香港市民的生命安全及身體健康，以及社會大局穩定。中央各有關部門及地方，要全力支持及幫助特區政府做好防疫抗疫工作。

韓正批示，要求香港特區政府和各有關方面落實習近平的重要指示精神，並指示中央有關部門及廣東省，抓緊解決特區政府提出的提升核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離及治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項。

中央並決定，成立由港澳辦及國家衛健委牽頭，中央有關部門及專家、廣東省及特區政府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。廣東省委及省政府近日亦召開會議，具體部署支援香港抗疫及保障對港物資供應等工作。

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責任編輯：蒯宇澄

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