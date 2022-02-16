  • 17°C
香港時間 : 2022216日 (三) 12:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

CPI和PPI升幅回落 分析：疫情拖累春節消費

經濟脈搏 11:38 2022/02/16

分享：

內地1月份CPI及PPI按年升雙雙回落，分別創4個月及半年來低點。路透社引述多間機構分析，疫情擾動春節消費，今年沒往年那麼旺，消費疲軟是目前內地經濟一個比較顯著的現象。隨著豬肉價格的緩慢回升及上游能源價格的傳導，預計CPI在下半年有所抬升，而PPI則受高基數影響，下半年將出現明顯回落。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威指，低通脹反映內需的疲軟，地產處在下行週期疊加多城散發疫情，導致經濟活動受阻。宏觀政策需要更具支援性，而且政策效應傳遞到實體經濟也需要時間。通脹下行為進一步政策寬鬆打開空間，預計未來數月有更多寬鬆政策出台，包括降準和進一步下調政策利率等。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指，CPI按月0.4%的升幅遠低於正常春節假期前的水準，說明今年春節消費受到疫情很大的衝擊，總的看消費疲軟是比較顯著的現象。從這個角度看，貨幣政策的放鬆是肯定的。但值得擔憂的是，如果疫情不斷地衝擊，消費怎麼起得來？這是個比較大的問題。

江海證券首席經濟學家屈慶指，數據符合市場預期，PPI按年升幅下降主要是因為此前基數比較高，按月降幅收窄，因為1月大宗商品還是漲了些，未來PPI趨勢是往下走的，但速度會比較慢。CPI環比漲幅較去年低一些，可能是受疫情和整體經濟偏弱導致的消費能力低迷影響。

上海證券宏觀分析師胡月曉則指，物價回落態勢確定后，後續降息降准空間打開，美元加息、內地降息下，利好科技股為代表的成長股，但受海外市場情緒影響，先抑后揚或是已發生和將發展的走勢。即使在存在經濟基本面和股市供給過速擔憂，內地降息帶來資金價格下降趨勢下，資本市場回暖趨勢是確立的。

內地1月份PPI按年升9.1% CPI升0.9% 均遜預期

發改委：預計今年CPI延續溫和上漲PPI逐步回落

國常會再推支援中小企措施 加大減稅降費力度

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
疫情 貨幣政策 經濟 CPI PPI 中國 路透社

上一篇文章

1月通脹回落無礙幣策寬鬆 料人行降准降息仍有空間

下一篇文章

內地仍是全球最大芯片市場 去年銷售額占全球三分之一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美貿易協議】據報拜登團隊認為中國讓步可能性不大
【中美貿易協議】據報拜登團隊認為中國讓步可能性不大
發改委擬周四召開「告誡會議」 鐵礦石期貨跌逾9%
發改委擬周四召開「告誡會議」 鐵礦石期貨跌逾9%
前人大財經委副主任：宏觀政策應實施靶向治療 增就業和提高居民收入
前人大財經委副主任：宏觀政策應實施靶向治療 增就業和提高居民收入
官媒引業內人士：預計中國後續存在降准降息可能性
官媒引業內人士：預計中國後續存在降准降息可能性
中證監今年一號罰單：山東肥料大王財務造假230億
中證監今年一號罰單：山東肥料大王財務造假230億
深圳春節樓市大力促銷：買房就送家電 成交量仍幾乎為零
深圳春節樓市大力促銷：買房就送家電 成交量仍幾乎為零
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款