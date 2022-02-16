CPI和PPI升幅回落 分析：疫情拖累春節消費

內地1月份CPI及PPI按年升雙雙回落，分別創4個月及半年來低點。路透社引述多間機構分析，疫情擾動春節消費，今年沒往年那麼旺，消費疲軟是目前內地經濟一個比較顯著的現象。隨著豬肉價格的緩慢回升及上游能源價格的傳導，預計CPI在下半年有所抬升，而PPI則受高基數影響，下半年將出現明顯回落。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威指，低通脹反映內需的疲軟，地產處在下行週期疊加多城散發疫情，導致經濟活動受阻。宏觀政策需要更具支援性，而且政策效應傳遞到實體經濟也需要時間。通脹下行為進一步政策寬鬆打開空間，預計未來數月有更多寬鬆政策出台，包括降準和進一步下調政策利率等。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指，CPI按月0.4%的升幅遠低於正常春節假期前的水準，說明今年春節消費受到疫情很大的衝擊，總的看消費疲軟是比較顯著的現象。從這個角度看，貨幣政策的放鬆是肯定的。但值得擔憂的是，如果疫情不斷地衝擊，消費怎麼起得來？這是個比較大的問題。

江海證券首席經濟學家屈慶指，數據符合市場預期，PPI按年升幅下降主要是因為此前基數比較高，按月降幅收窄，因為1月大宗商品還是漲了些，未來PPI趨勢是往下走的，但速度會比較慢。CPI環比漲幅較去年低一些，可能是受疫情和整體經濟偏弱導致的消費能力低迷影響。

上海證券宏觀分析師胡月曉則指，物價回落態勢確定后，後續降息降准空間打開，美元加息、內地降息下，利好科技股為代表的成長股，但受海外市場情緒影響，先抑后揚或是已發生和將發展的走勢。即使在存在經濟基本面和股市供給過速擔憂，內地降息帶來資金價格下降趨勢下，資本市場回暖趨勢是確立的。

內地1月份PPI按年升9.1% CPI升0.9% 均遜預期

發改委：預計今年CPI延續溫和上漲PPI逐步回落

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責任編輯：陳建錫