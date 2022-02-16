1月通脹回落無礙幣策寬鬆 料人行降准降息仍有空間

中國1月通脹續回落，料為進一步政策寬鬆打開空間，專家預計，未來數月有更多寬鬆政策出台，包括可能進一步降準和下調政策利率。人民銀行行長易綱表示，將保持寬鬆貨幣政策的靈活性。

國家統計局周三數據顯示，1月全國CPI（居民消費價格指數）按年上漲0.9%，為四個月低點，且低於路透調查預估中值1%； PPI（工業生產者出廠價格指數）按年漲幅回落至9.1%，為六個月低點，亦低於路透調查預估中值9.5%。

經濟下行壓力明顯大 宏觀政策需更具支持性

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，1月CPI漲幅回落屬於短期波動所致，後期伴隨消費修復加快等因素影響，CPI按年將現趨勢性溫和上行，全年中樞有望運行在2%左右。考慮到今年物價形勢整體溫和，不會對國內貨幣政策靈活調整形成掣肘。

中國銀行研究院研究員範若瀅亦認為，PPI按年漲幅將持續回落。今年中國物價將保持溫和走勢，並不會對貨幣政策形成明顯掣肘。當前中國經濟景氣度下降，下行壓力明顯增大，需要貨幣政策強化跨週期調節，為經濟持續穩定恢復做好鋪墊。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威指出，1月CPI和PPI按年漲幅雙雙回落，低通脹反映了內需的疲軟。地產處在下行週期疊加多城散發新冠疫情，導致經濟活動受阻。宏觀政策需要更具支持性，而且政策效應傳遞到實體經濟也需要時間。

他指，通脹下行為進一步政策寬鬆打開空間。預計未來數月有更多寬鬆政策出台，包括降準和進一步下調政策利率等。

2月政策或以穩為主 3月是值得關注時點

民生銀行研究院宏觀分析師應習文指出，本月CPI與PPI同時下行，給價格型貨幣政策留出了一定空間，不過本月MLF價格未作調整，且1月貨幣信貸數據超預期，2月政策或以穩為主，3月將是值得關注的時點。

人民銀行昨日增量續作3000億元中期借貸便利（MLF），中標利率與前值持平。分析認為，穩增長已成為今年經濟工作的重中之重，適時適度增加中期資金供給，有助於穩定市場對經濟前景預期，有助於穩定市場情緒。在當前流動性較為充裕的情況下，人行仍選擇增量續作MLF，向市場傳遞出了明確的寬信用信號。

責任編輯：蒯宇澄

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