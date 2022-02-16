個人收款條碼的使用新規即將實施，又有網傳消息稱，自2022年3月1日起，微信、支付寶的個人收款碼不得用於經營性收款。近4年的數據將被追查，一旦數額較大需按4.5%補稅，還要繳納滯納金和罰款。對此，2月15日，微信和支付寶回應稱，以上說法為謠言。

據內媒紅星新聞報道，微信支付方面表示，根據財付通公司（即微信支付的主體公司）與監管部門的溝通和對新規的理解，3月1日之後，個人收款二維碼仍可繼續使用，其中部分具備明顯經營行為的用戶需按照規定升級為經營收款碼，平台會在用戶升級前會保留一段時間作為過渡期。

上述負責人還表示，監管部門將會在近期公布明顯經營行為的標準。如符合升級標準，微信收款助手將下發消息通知，未收到通知的用戶不會受到影響。

早前人行回應「微信、支付寶收款碼不能用於經營收款」是誤讀

2021年10月，中央人民銀行發布《中國人民銀行關於加強支付受理終端及相關業務管理的通知》（以下簡稱《通知》），對收款條碼支付提出系列管理要求。

與此同時，條碼支付也被納入監管，對個人收款條碼的使用規範做出具體規定，並將於2022年3月1日起施行。

▲ 網傳個人收款碼經營收款要補稅 支付寶微信闢謠

當時有消息稱，「微信、支付寶收款碼不能用於經營收款」。這一消息還一度沖上微博熱搜。對此，央行有關人士接受新華社記者采訪時表示，該說法是誤讀。

使用「碼牌」或者打印封裝的二維碼的商戶，需要向收款服務機構（如微信、支付寶等）申請轉為商用收款碼，但消費者日常支付體驗和感受不會受到影響。

業內人士表示，主要由於近幾年頻發「跑分」、「賭博」、「電信詐騙」等違法行為，同時，個人賬戶並不計入商戶經營資金，稅務方面可能存在「偷稅漏稅」的嫌疑。個人收款碼限制遠程收款功能後，可能變成動態收款碼，不再具備打印功能。如有掃碼收款需要，可申請特約商戶收款碼。

責任編輯：李冰琪