今年2月22日成「最有愛的一天」 多地婚姻登記預約爆滿

2022年2月22日正好是星期二，也是農歷正月廿二。因「二」普通話諧音「愛」，這一天被網民稱為「最有愛的日子」，亦成為今年內地新人領證的熱門日期。據報，上海、深圳、廣州、武漢、鄭州、合肥、西安、昆明等地2月22日婚姻登記預約火爆，多地部分區域名額已早早約滿。其中，杭州西湖區的婚姻因登記預約數量，更是平時的9倍。

據《澎湃新聞》報道，今年2月22日結婚登記預約人數比以往明顯增多，多地民政局透露當日婚姻登記預約爆滿。其中，杭州全市已有2030對新人完成2月22日的預約登記，西湖區更有274對新人選在當日登記結婚，數量達平日的9倍。

「20220222」成婚姻登記高峰

「杭州民政」微信公眾號顯示杭州各城區婚姻登記剩餘可預約數，2月22日已基本預訂完畢，只有當天下午少量時段仍有可預約名額。而臨近的2月21日和23日，上午、下午可預約數量還有很多。杭州市民政局社會事務處處長陳珺表示，「有很多新人覺得，這一天最有愛，能夠表達自己的愛意，所以很多新人選擇這一天來辦理結婚登記。」

內地結婚登記人數連續7年下降 去年創17年來新低

20220222有「愛」的日子？ 這日內地婚姻預約爆滿勝過情人節

廣東省心理諮詢與治療專委會副主委于東輝也指出，這種對美好、吉祥數字的追求，是中華傳統文化中的一部分，與其說是相信這種數字有神奇的力量，倒不如說是心理上的一種積極暗示，認為自己得到祝福，能夠獲得美好的婚姻生活。

婚姻登記大熱門「214」遇冷

值得一提的是，歷來備受新人青睞的西方情人節，今年反遭冷遇。據北京市民政局官網，截至2月12日14時，北京已有4329對新人預約2月22日領證，預約量遠超情人節當天的2338對。

每日經濟新聞網報導也指出，上海多區2月22日和2月14日的結婚登記預約人數相差懸殊。徐匯區和靜安區22日的婚姻登記預約分別有120對和近100對，14日只有前者一半；普陀區這兩天分別有80對和30對。楊浦婚登中心主任吳悅新表示，2月22日的預約人數已多達147對，是2月14日58對的兩倍還多。

對此，有網民指出，今年2月14日遇冷，是因為老黃歷顯示這天「不宜嫁娶」；而2月22日不僅有舊歷與新歷年的契合妙趣，還對應「佳偶天成」、「成雙成對」等傳統祝福，顯得更加特別。

責任編輯：易燕丹

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