  • 18°C
香港時間 : 2022216日 (三) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】准設國家算力樞紐節點 設立韶關數據中心集群

經濟脈搏 13:00 2022/02/16

分享：

國家發展改革委等部門日前同意粵港澳大灣區、成渝地區、長三角地區、京津冀地區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點，均要求數據中心平均上架率不低於65%。

A股數據中心板塊拉升走高，首都在線漲超10%。

發改委官網周三（16日）刊登的複函顯示，粵港澳大灣區樞紐規劃設立韶關數據中心集群，起步區邊界為韶關高新區。成渝樞紐規劃設立天府數據中心集群和重慶數據中心集群。長三角樞紐規劃設立長三角生態綠色一體化發展示範區數據中心集群和蕪湖數據中心集群。京津冀樞紐規劃設立張家口數據中心集群。

上述四地區的批复文件均稱，盡快啟動起步區建設，逐步落地重點建設項目。項目建設主體原則上為數據中心相關行業骨幹企業，支持發展大型、超大型數據中心。

其中，粵港澳大灣區樞紐要充分發揮本區域在市場、技術、人才、資金等方面的優勢，發展高密度、高能效、低碳數據中心集群，提升數據供給質量，優化東西部間互聯網絡和樞紐節點間直連網絡，通過云網協同、雲邊協同等優化數據中心供給結構，擴展算力增長空間，實現大規模算力部署與土地、用能、水、電等資源的協調可持續。

數字經濟發展 數據量猛增帶來巨大計算需求

發改委去年12月底批复四省市啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點，這四個地區分別是內蒙古、甘肅、貴州和寧夏。去年5月在貴陽舉行的2021中國國際大數據產業博覽會開幕式上，發改委創新和高技術發展司司長沈竹林宣布：全國一體化算力網絡國家樞紐節點建設正式啟動。

國務院上月印發《「十四五」數字經濟發展規劃》，指出「十四五」時期中國數字經濟轉向深化應用、規範發展、普惠共享的新階段，並提出「在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈、貴州、內蒙古、甘肅、寧夏等地區佈局全國一體化算力網絡國家樞紐節點」「加快實施『東數西算』工程」等。

據介紹，近年來中國數字經濟發展迅速，積累了大量數據資源。但算力設施發展與國際一流水平相比還有差距，算力水平目前難以滿足數據量猛增帶來的巨大計算需求。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

工信部：到2025年大數據產業規模突破3萬億
2021/11/30
工信部：到2025年大數據產業規模突破3萬億
稅務總局曝5起涉稅違法案 將運用大數據加強稅收監管
2022/01/26
稅務總局曝5起涉稅違法案 將運用大數據加強稅收監管

你可能感興趣

工信部：到2025年大數據產業規模突破3萬億
14:52 2021/11/30
工信部：到2025年大數據產業規模突破3萬億
稅務總局曝5起涉稅違法案 將運用大數據加強稅收監管
16:29 2022/01/26
稅務總局曝5起涉稅違法案 將運用大數據加強稅收監管
A股 經濟 中華人民共和國工業和信息化部 國家能源局 中華人民共和國國家發展和改革委員會 行業 甘肅 韶關 大灣區 貴陽

上一篇文章

易綱：今年中國經濟將恢復潛在增長率

下一篇文章

網傳個人收款碼經營收款要補稅 支付寶微信闢謠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中證監今年一號罰單：山東肥料大王財務造假230億
中證監今年一號罰單：山東肥料大王財務造假230億
發改委擬周四召開「告誡會議」 鐵礦石期貨跌逾9%
發改委擬周四召開「告誡會議」 鐵礦石期貨跌逾9%
深圳春節樓市大力促銷：買房就送家電 成交量仍幾乎為零
深圳春節樓市大力促銷：買房就送家電 成交量仍幾乎為零
【中美貿易協議】據報拜登團隊認為中國讓步可能性不大
【中美貿易協議】據報拜登團隊認為中國讓步可能性不大
前人大財經委副主任：宏觀政策應實施靶向治療 增就業和提高居民收入
前人大財經委副主任：宏觀政策應實施靶向治療 增就業和提高居民收入
官媒引業內人士：預計中國後續存在降准降息可能性
官媒引業內人士：預計中國後續存在降准降息可能性
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款