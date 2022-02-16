【大灣區】准設國家算力樞紐節點 設立韶關數據中心集群

國家發展改革委等部門日前同意粵港澳大灣區、成渝地區、長三角地區、京津冀地區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點，均要求數據中心平均上架率不低於65%。

A股數據中心板塊拉升走高，首都在線漲超10%。

發改委官網周三（16日）刊登的複函顯示，粵港澳大灣區樞紐規劃設立韶關數據中心集群，起步區邊界為韶關高新區。成渝樞紐規劃設立天府數據中心集群和重慶數據中心集群。長三角樞紐規劃設立長三角生態綠色一體化發展示範區數據中心集群和蕪湖數據中心集群。京津冀樞紐規劃設立張家口數據中心集群。

上述四地區的批复文件均稱，盡快啟動起步區建設，逐步落地重點建設項目。項目建設主體原則上為數據中心相關行業骨幹企業，支持發展大型、超大型數據中心。

其中，粵港澳大灣區樞紐要充分發揮本區域在市場、技術、人才、資金等方面的優勢，發展高密度、高能效、低碳數據中心集群，提升數據供給質量，優化東西部間互聯網絡和樞紐節點間直連網絡，通過云網協同、雲邊協同等優化數據中心供給結構，擴展算力增長空間，實現大規模算力部署與土地、用能、水、電等資源的協調可持續。

數字經濟發展 數據量猛增帶來巨大計算需求

發改委去年12月底批复四省市啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點，這四個地區分別是內蒙古、甘肅、貴州和寧夏。去年5月在貴陽舉行的2021中國國際大數據產業博覽會開幕式上，發改委創新和高技術發展司司長沈竹林宣布：全國一體化算力網絡國家樞紐節點建設正式啟動。

國務院上月印發《「十四五」數字經濟發展規劃》，指出「十四五」時期中國數字經濟轉向深化應用、規範發展、普惠共享的新階段，並提出「在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈、貴州、內蒙古、甘肅、寧夏等地區佈局全國一體化算力網絡國家樞紐節點」「加快實施『東數西算』工程」等。

據介紹，近年來中國數字經濟發展迅速，積累了大量數據資源。但算力設施發展與國際一流水平相比還有差距，算力水平目前難以滿足數據量猛增帶來的巨大計算需求。

責任編輯：蒯宇澄

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