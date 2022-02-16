抖音及海外版TikTok吸金2.66億美元 蟬聯全球移動應用收入榜冠軍

數據調查機構「Sensor Tower」資料顯示，今年1月抖音及海外版TikTok在全球 App Store和Google Play 的內購收入達到2.66億美元，是去年同期的2.1倍，蟬聯全球移動應用 (非遊戲) 收入榜冠軍。其中，約36.5%的收入來自中國大陸iOS版本抖音；美國市場排名第二，貢獻21.4%的收入；德國市場排名第三，佔3.6%。

儘管TikTok增長有所放緩，但全球消費者在TikTok上的支出依然維持增長態勢。此前Sensor Tower最新數據顯示，2021年TikTok用戶在該應用程式上花費大約23億美元（包括iOS版本的抖音），與2020年的13億美元相比，年漲幅約77%。

此外，Google One以將近1.2億美元的收入，躋身全球移動應用 (非遊戲) 收入榜第二名，相較去年同期增長139%。其中，68%的收入來自美國市場，日本市場排名第二，佔 2.6%。至於位列榜單前五名的其餘三款應用分別為YouTube、Disney + 和Tinder。

責任編輯：易燕丹

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