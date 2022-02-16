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珠海、惠州重金鼓勵市民舉報 防港人偷渡散播病毒（第二版）

社會熱點 19:27 2022/02/16

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珠海等地嚴查偷渡客。（配圖）

多人據報從本港偷渡至珠海引起疫情傳播，珠海多區昨日（15日）發布懸賞令，舉報偷渡走私活兼獲查證，可獲1萬至10萬元（人民幣，下同）不等獎金。惠州大亞灣經開區亦呼籲市民提供偷渡線索，視乎案情獎金最高可達50萬元。廣東省政府據報已向多市下達指令，嚴格排查非法入境的高風險人士。

珠海香洲區、金灣區、高新區等政府公告，凡提供轄區圍內參與或從事走私活動、偷越邊境等非法活動線索，公安機關未掌握且經查證屬實，將予以獎勵：

  • 舉報走私違法犯罪活動被認定違法犯罪的，給予最高5萬元獎勵。
  • 舉報運送、組織他人偷越國（邊）境犯罪線索的，每查獲1艘（輛）偷渡交通工具，獎勵10萬元；每查獲1名召集人（俗稱「蛇頭」），獎勵3萬元；每查獲1名偷渡者，獎勵1萬元。

惠州大亞灣經濟技術開發區公安局公告，如日常生活、工作發現有走私、偷渡等可疑行爲須第一時間向公安機關報告，凡舉報參與、從事偷渡、走私人員或船只等線索的，內容經查證屬實的，每條線索（視案情）最高獎勵人民幣50萬元。對對包庇、縱容違法犯罪分子或惡意舉報、誣陷他人者，將依法追究責任。

港媒：廣東全省嚴查

另外，《星島日報》引述消息指，廣東省政府已下發通知給各市要求加強防控措施，其中指出：「有15人從香港經我省珠海市偷渡入境，現已追蹤到12人，涉及廣州、深圳、佛山、東莞、惠州，以及省外的湖南、福建。目前，該批偷渡人員中，已有2人在湖南檢出陽性、2人在廣州檢出陽性。請各地市立即部署，按照省公安廳的具體工作安排，迅速全面開展人員排查，嚴格落實對這些高風險人員的管控措施，嚴防疫情經非法入境途徑傳播風險。 」

涉從香港偷渡入境珠海後抵湖南 確診2人被立案偵查（第二版）

習近平關注香港疫情：控疫壓倒一切 中央全力援港

責任編輯：陳建錫

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