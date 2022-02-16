冬奧帶熱全民健身 發改委將用21億投建185個公共體育設施

北京冬奧正在如火如荼舉行，國家發展改革委官方微信今天（16日）發布，為構建更高水平的全民健身公共服務體系，推動形成供給豐富、佈局合理、功能完善的健身設施網絡，發改委安排全民健身設施補短板工程中央預算內投資21億（人民幣，下同），支持體育公園、全民健身中心、公共體育場中標準田徑跑道和標準足球場地、社會足球場地、健身步道、戶外運動公共服務設施等項目共185個。

據央視新聞報道，北京冬奧極大激發了人民群眾走出家門參與冰雪運動、參與全民健身的熱情。本次投資計劃重點支持建設了體育公園、登山道、騎行道、健走步道等與自然生態相結合的綠色健身載體，同時支持了冰雪等戶外運動場所的公共服務設施項目，能夠更好地滿足人民群眾日益增長的體育健身需求，帶動冰雪運動融入更多人的生活，推動體育健身和運動休閒成為普遍的生活方式。

▲ 冬奧帶熱全民健身 發改委將用2億建設運動設施

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報道指出，為充分發揮內地中央預算內投資的引導和撬動作用，盡早形成實物工作量，今年內地全民健身設施補短板工程中央預算內投資下達時間較往年提前，同時資金總量比去年增加1億元，對於擴大有效投資、打造全民健身新載體、促進體育消費具有積極意義。

責任編輯：李冰琪