江蘇男被綁架至柬埔寨抽血半年險死 大使館警方已介入

江蘇一名男子被綁架至柬埔寨後，因拒絕參與網絡詐騙非法活動，遭到虐待和強迫抽血，每一個半月就會被抽3瓶血，從而引發嚴重併發症，更一度瀕臨死亡。他成功逃走後，在金邊中柬第一醫院接受救治，已度過危險期。目前，中國駐柬埔寨大使館和警方已與該名男子取得聯繫，並將進一步調查案情。

據內地《上游新聞》報道，經多方消息證實，受害人名叫李亞緣綸，於1991年出生，來自江蘇省鹽城市亭湖區黃海中路。參與救助的中柬義工隊透露，2月10日晚上，義工隊接到李亞緣綸的求助電話。由於天色太晚，義工隊翌日一早才趕到電話約定的地點接李亞緣綸，然後送他到中柬第一醫院接受治療。

醫院：受害人血液呈血水狀態

金邊中柬第一醫院院長朱學敏表示，患者入院時因為體內血被抽乾，已經瀕臨死亡，更有嚴重貧血、浮腫、腹水、肝硬化等併發症，替他輸了8袋、共2800毫升血後，才度過危險期。

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對於網傳患者針眼密密麻麻布滿全身，朱學敏澄清，患者抽血針眼在手臂上，頭部的針眼並非抽血用針眼。另由於嚴重缺血、陰囊腫大，且血管萎縮，全身浮腫，護士在難以找到血管的情況下，只能在患者的大腿附近切開皮膚找到血管抽血，並發現其血液呈血水狀態。

李亞緣綸事後向中柬埔義工隊表示，他是趁網絡詐騙團伙監管的人不注意才逃離。此前他在內地做過小生意，還在多家機構當過保安，從小在福利院長大，目前家裡已經沒有親人。

被害人遭劫持出境 以近2萬美元賣掉

李亞緣綸續指，去年6月有人介紹他到廣西工作，稱工資高，結果抵達憑祥後卻被人劫持送到柬埔寨。他在當地被多次虐待和轉賣，最終以18500美元，折合約14萬港元賣給一個網絡詐騙集團。由於拒絕參與網絡詐騙活動，他近半年，每隔一個半月就被詐騙集團帶來的「醫生」抽3個輸液瓶的血，共計被抽血7次。

李亞緣綸稱，由於詐騙集團的「醫生」已不能在其身上找到血管抽血，於是在頭部找血管抽血。據了解，一個輸液瓶的容量是500毫升，意味李亞緣綸每隔45天就會被抽血1500毫升。而一名健康男性每次最多捐血400毫升，相隔6個月後才能再次捐血。

據報，與李亞緣綸一樣被綁架賣血的還有另外七人。目前，中國駐柬埔寨大使館和當地警方已與李亞緣綸聯繫，將進一步調查案情，大使館也會盡可能向李亞緣綸給予必要的幫助。

責任編輯：易燕丹

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