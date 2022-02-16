【冬奧】齊廣璞自由式滑雪空中技巧奪金 中國隊7金躍至金牌榜第四

中國隊選手齊廣璞奪得自由式滑雪男子空中技巧冠軍，為中國隊摘得第七金，成為繼徐夢桃奪冠之後又一圓夢的「四朝元老」。中國也因此在金牌榜上躍至第四名，僅次美國。

在今晚（16日）男子自由式滑雪空中技巧決賽上，齊廣璞以難度5.0，即向後翻騰三周加轉體1800度動作，拿下129分奪冠，也是時隔16年中國自由式滑雪空中技巧男子運動員再次登上冬奧會最高領獎台。

早前11日的自由式滑雪空中技巧混合團體項目中，齊廣璞與徐夢桃、賈宗洋、三人組成的中國空中技巧隊奪得銀牌。

體育總局冬運中心為國家自由式滑雪空中技巧隊發去賀信，祝賀國家自由式滑雪空中技巧隊2金1銀圓滿完成參賽任務。「雪上先鋒」，勇攀巔峰。

在週二進行的自由式滑雪男子空中技巧資格賽中，老將齊廣璞、賈宗洋在第一輪分別以小組第一、第二名的成績直接晉級決賽。惟賈宗洋在今日決賽第一輪止步第七名。

本屆奧運會是齊廣璞第4次征戰奧運。2018年的平昌冬奧會上，決賽首輪排名第一的齊廣璞再度失誤，止步於第七名。

2008年，18歲的齊廣璞在第十一屆冬季全運會上一舉摘得空中技巧的金牌，自此開啟他的國家隊生涯。2013年，第三次參加世錦賽的齊廣璞，成為世界上首個完成難度係數5.0，即向後翻騰三周加轉體1800度的運動員。23歲的他不僅首次成為世錦賽冠軍，也榮獲了「世界難度第一人」的光環。

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責任編輯：袁瑋婧