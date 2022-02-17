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美貿易代表處：中國未履行世貿和貿協承諾 需採新戰略應對

國情動向 10:39 2022/02/17

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美國貿易代表辦公室（USTR）周三（16日）批評中國未履行加入世貿（WTO）的承諾，以及中美首階段貿易協定，並指北京無遵守全球規則的想法，美國需尋找新的戰略及更新國內貿易工具，對抗中國由國家主導的非市場經濟行為。北京近期多次呼籲美國取消對華加徵關稅和制裁，為兩國貿易合作創造條件。

USTR當日向國會提交年度評估報告，列舉中國不公平的經貿行為，包括利用補貼和規定偏袒國內公司，犧牲外國競爭者的利益，向國際市場傾銷廉價鋼鐵、鋁及其他產品，迫使美國和其他外國公司轉讓關鍵技術，以換取進入中國市場。北京似乎對其主導的非市場貿易政策信心十足，無打算遵守全球規則。

同時，中國也未履行貿協承諾，包括批准美國農業生物技術，完成對美國豬牛肉使用的增加瘦肉程度的飼料添加劑萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的風險評估等。

報告指，美國繼續與中國對話，爭取改變其經濟和貿易政策，同時通過WTO與盟友合作向中國政府施壓。 報告又在沒有提供詳情的情況下表示，美國還在探討新的方式，使用和改進國內貿易工具，爭取獲得一個與中國競爭的更公平的環境。許多美國貿易法規在幾十年前制定時，並未考慮到中國問題。

貿易代表戴琪在聲明中指，中國沒有兌現加入WTO時做出的向外國競爭開放市場的承諾。相反，它保留甚至擴大了由國家主導的非市場的經濟和貿易方式，「中國的政策和行為挑戰WTO規則的前提，給全球的工人及商家造成嚴重的傷害」。這是戴琪上任後提交的首份評估報告。

京多次呼籲取消加徵關稅

對於兩國的貿協，中國商務部近期回應稱，希望美方盡快取消對華加征關稅和制裁打壓措施，為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。首階段經貿協定有利於中美兩國，有利於整個世界。 協定生效以來，中方努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。 

商務部又指，中國加入WTO以來認真履行承諾，遵守補貼和反補貼措施協定的各項義務，全面取消了協定下的禁止性補貼。對於WTO規則允許使用的其他補貼，中方的補貼水準和方式均符合規則。中國經濟取得的成功並非靠政府干預，是改革開放政策和發揮市場機制、政府作用有效結合的成功。

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責任編輯：陳建錫

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地緣政治 外交 貿易戰 經濟 關稅 貿易 補貼 美國 中國 美國貿易代表辦公室（USTR）

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