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吳尊友：無證據表明疫情會突然消失 今年4至8月間可能出現新變種

社會熱點 10:54 2022/02/17

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中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友週二（15日）指出，沒有證據表明新冠肺炎疫情會突然消失，對疫情應保持謹慎樂觀，他預測今年4月到8月之間，可能還會出現新的變異毒株，並導致新一輪流行。

據中國青年報報道，中國人民大學重陽金融研究院週二主辦「新冠將逝 大國何為」論壇，吳尊友在論壇上表示，由於Omicron變異毒株的快速傳播，現在全球正在經歷第四波新冠肺炎疫情，而且第四波疫情的峰值比前三波疫情的峰值高得多。歐美地區仍然是全球疫情的主要發生地，也是受第四波疫情影響最嚴重的地區。「像英國、法國這些歐洲國家，最多時一天報告新增確診十幾萬、幾十萬例，美國最多時達到每天100多萬例。」

英美防控怪現象

吳尊友談到了英美兩個發達國家在疫情中的表現。近兩個世紀以來，英國在全球公共衛生領域一直處於領先地位，但現在，無論在歐洲還是在全球，英國都是疫情最嚴重的國家之一。自2021年6月之後，英國單日新增病例一直在5萬左右，Omicron來襲後更是一度突破20萬。美國無論在經濟、科技還是公共衛生、生物醫學方面都是全球最強，應對疫情的情況也最糟糕——美國一共3億多人口，累計確診病例卻占全球70億人口中確診病例總數的40％。「這些國家科技實力這麼強大，為什麼疫情防控效果不好？」吳尊友指出，這個「怪現象」值得人們思考。

從疫情現狀看，吳尊友認為「3月份將出現關鍵拐點」的依據也不是很充分，「從目前日本、韓國和中國香港等國家、地區的疫情形勢看，終止新冠流行可能不像一些人想像得那麼簡單」。

新毒株還會出現

自疫情發生以來，新冠病毒已經產生了幾次重大變異，其傳播力和致病性都有明顯改變；新毒株的出現周期是4-8個月。吳尊友據此推測，今年4月到8月之間，可能還會出現新的變異毒株。

另一個事實是，當Omicron變異毒株席捲全球時，全球平均疫苗接種率已達到60%以上，歐洲國家達到70%以上。在已經實現較高群體免疫水平的情況下，Omicron變異毒株仍然造成了大規模的流行和死亡。吳尊友說：「從流行病學的角度來說，目前也不支持『第四波疫情就是最後一波疫情』的觀點。」

中國動態清零取得雙贏

吳尊友表示，中國「外防輸入、內防反彈、動態清零」的防控策略，能做到「來一起滅一起」，使絕大部分地區和民眾不受影響。他說：「我們開展的動態清零策略，在過去兩年中讓我們取得了雙贏——在疫情防控方面是贏家，在經濟發展方面也是贏家。」

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責任編輯：袁瑋婧

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