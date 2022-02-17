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【中國樓市】多地公布新一輪集中供地 房企參與度改善

經濟脈搏 11:24 2022/02/17

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北京昨日（16日）展開今年首批集中土地拍賣，出讓18塊地皮，僅1塊流拍，而多個城市近期也陸續公布土拍計劃。官媒引述市場人士指，北京此輪集中土拍中，房企參與意願回升明顯，後續其他城市土地市場也存在復甦的可能性，但整體恢復尚需時日。

《中國證券報》報道，北京本輪土拍有多塊地皮受房企青睞，昌平區中關村生命科學園地皮有10家房企參與報名，朝陽區崔各鄉地皮有8家房企參與報名，大興、豐台、石景山相關地皮分別吸引了5家、4家、4家房企報名。從報價情況看，9塊進入現場競價環節，8塊以底價成交，1塊流拍。

除北京已開啟集中供地外，福州、合肥等城市日前也公布了今年首輪集中供地計劃，前者推出20塊土地，含涉宅用地18塊和商服用地2塊，後者出讓32塊。

土地市場難快速回暖

中原地產首席分析師張大偉指，在北京本輪集中土拍中，房企參與意願回升，主要有三方面原因：「一是年初拿地、年內有望實現回款；二是北京樓市已有回暖跡象；三是此輪掛牌的土地位置較優，部分被視為稀缺地塊。 」但各地塊受青睞程度不一，分化較明顯，企業出價差異較大。

「新年首輪集中供地成交情況對市場信心恢復影響顯著。」 易居企業集團CEO丁祖昱說，如果在土地價格方面做一些調整、讓利，給予企業較合理的利潤空間，可吸引民營企業參與，房企投資也將迎來結構性改善。他同時指，雖然近期政策環境改善，但大部分城市土地市場仍偏冷。

另外，部分房企在債務壓力下無錢買地，短期內謹慎觀望的態度難以大幅扭轉，加上今年房企收購併購機會增加，整體土地市場回暖速度可能不會很快。

責任編輯：陳建錫

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經濟 土地拍賣 北京 福州 地產 中國

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