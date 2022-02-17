【內地疫情】新增35宗本土確診 廣東再多17宗香港輸入病例

內地昨日（16日）新增92宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔35宗，其中16宗在江蘇蘇州。為進一步加強社會面管控，蘇州工業園區發通告，要求書店、戲院等暫時關閉。另外，廣東省再錄得17宗香港輸入病例，偏佈深圳、珠海等地。

據國家衛健委通報，新增本土確診病例分布為江蘇16宗，均在蘇州市；遼寧7宗，均在葫蘆島市；廣東7宗，其中深圳6宗、廣州1宗；內蒙古3宗，均在呼和浩特市；廣西百色市和雲南各1宗。另有11宗本土無症狀感染個案。

習近平關注香港疫情：控疫壓倒一切 中央全力援港

【內地疫情】新增46宗本土病例 21宗由香港傳入

蘇州疫情未見緩和，蘇州工業園區周四（17日）發通告稱，對新冠肺炎確診病例密切相關活動場所從嚴采取「區域封閉、足不出戶、服務上門」的封控措施或「人不出區、嚴禁聚集」的管控措施。

同時，取消各類公眾聚集性活動；室內文化場館、體育健身場館、旅游景區、宗教活動場所暫停開放，書店、電影院、棋牌室、網吧、KTV、游戲廳、酒吧等密閉場所暫時關閉；中小學校、幼兒園暫緩開學，線下培訓機構一律暫停。

珠海今啟全民核酸檢測

另外，廣東省疫情持續，新增7宗本土確診和2宗無症狀感染，大部份在納入管控的密接排查中發現。全省亦再報告出現多宗香港輸入病例，包括13宗確診和4宗無症狀感染，偏佈深圳、珠海、佛山、東莞、中山和江門。

珠海高新區定於今日（17日）上午10時起，開展全員核酸檢測，並收緊疫情防控措施。其中，對海淼水產監裝中心及周邊沙場、珠海市陸島運輸有限公司、港珠澳大橋1號碼頭區域采取封控管理，實行「封閉隔離、足不出戶、服務上門」管理措施。

責任編輯：易燕丹

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