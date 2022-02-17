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一個半月近40次穩樓市政策出台 中國樓市暖風頻吹

經濟脈搏 11:29 2022/02/17

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2022年開年以來，一個半月時間，各地頻出「穩樓市」政策，深度調整的中國房地產市場也出現企穩信號。但專家指出，「加槓桿」炒房已成過去式，房地產市場難再重演過去的「瘋牛」行情。

據中新社報道，中原地產研究院周三（16日）發布的統計數據顯示，2022年以來，中國各地發布房地產相關政策近80次，其中，釋放穩定樓市的支持性政策發布已接近40次。

穩定樓市資金鏈 地方發購房補貼

一方面，國家部委繼續出手穩定樓市資金鏈。上周，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會發布的通知明確，保障性租賃住房項目有關貸款不納入房地產貸款集中度管理。貝殼研究院高級分析師黃卉表示，這一政策在為保障性租賃住房提供金融支持的同時，也有利於穩定參與保障性租賃住房建設的房企資金鏈。

2022年上半年依然是房企債務到期的高峰階段。標普信評發布的研究報告顯示，2022年，116家樣本企業年內國內債券到期金額約2300億元（人民幣，下同），其中3月和7月是到期高峰。如果考慮到海外美元債，上半年房企面臨的債務壓力更大。

另一方面，各地方也密集發布各種支持性政策，包括直接給予購房補貼、調整公積金政策以及降低落戶門檻等。

據統計，今年以來，惠州、肇慶、瀘州、合肥、昆明、玉林、珠海、保定等地都出台不同力度的補貼購房政策，補貼對象包括人才、農民工、新市民等。同時，福州、株洲、北海十餘個城市放寬了公積金政策。另有中山、嘉興、天津等地放寬落戶條件，這有利於吸納人口，為當地樓市注入活力。

中原地產首席分析師張大偉指出，2022年開年以來，房地產政策基調延續了去年四季度的政策方向，暖風頻吹，隨着信貸政策穩定，各地穩樓市政策頻繁發布。去年樓市在供求兩端融資雙雙收緊的背景下，快速進入調整期。今年，隨着個人按揭貸款數據逐漸穩定，樓市也有望加速企穩。

金融機構對房地產業投資仍相對謹慎

政策暖風會一下子就吹熱樓市嗎？廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，需要看到所有的政策支持都是有限度的，並未突破限購、限貸等硬約束。作為長效機制，房地產貸款集中度和「三道紅線」等管理是不會退出的。過去房價「只漲不跌」的剛性預期已經被打破，加之二手房參考價、資金來源穿透式監管等舉措，「加槓桿」炒房已成過去式，房地產市場很難再重複過去的「瘋牛」行情了。

而當前金融機構對房地產業的投資仍持相對謹慎態度，過去各路資金大量湧入地產的情境也難再現。中指研究院日前面向金融機構進行了2022年一季度市場調研，從機構反饋來看，48%的機構決定縮減投資規模，其中有22%的機構投資額按年收縮15%以上；有33%的機構基本維持上年水平；僅有19%的機構的投資額會有較為明顯的上升。

責任編輯：蒯宇澄

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