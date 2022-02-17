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印度稅務部門突擊搜查華為多處辦公室 商務部回應（第二版）

國情動向 15:38 2022/02/17

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印度稅收部門據報針對逃稅問題，15日對華為在當地多個大城市的辦公室所進行突擊搜查，帶走部分文件。華為稱會配合調查，有信心其在當地的業務完全符合法規。中國商務部今日（17日）批評印度政府打壓企業，嚴重損害中企合法權益，呼籲印方改善營商環境，非歧視地對待外國投資者。

（新增中國商務部回應）

路透社報道，當局對華為在新德里、鄰近的主要商業中心古爾岡和全印科技中心、第三大城市班加羅爾的多處辦公場所進行了搜查，查看了財務文件、賬簿和公司記錄、華為的印度業務和海外交易資料，帶走一些文件。前一日，印度以國家安全為由禁止54款與中國有關的App，涉騰訊、阿里巴巴等大型科企。

華為強調在印度的業務嚴格遵守法律：「我們已獲悉政府稅務團隊到訪我們的辦公室，並會見了一些人員。華為有信心我們在印度的業務嚴格遵守所有法律法規。我們將與相關政府部門聯繫以獲取更多資訊，按照規章制度全力配合，並遵循正確的程式。」

今年初，中國手機生產商小米同樣被印度政府指控逃稅，遭追繳2017年4月至2020年6月期間的65.3億盧比，即約8,800萬美元的稅金。

在北京，商務部發言人高峰回應事件稱，一段時間以來，印方有關部門對在印中國企業和相關產品採取一系列打壓措施，嚴重損害中國企業的合法權益，中方對此表示嚴重關切。中方注意到，包括中國企業在內的外國投資者，對印度投資環境的擔憂正在加深。外國投資者為印度當地創造了大量就業機會，對印度經濟發展作出了積極貢獻。希望印方改善營商環境，公平、透明、非歧視地對待包括中國企業在內的所有外國投資者。

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責任編輯：陳建錫

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