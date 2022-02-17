【冬奧】國家體育總局：已實現帶動3億人參與冰雪運動的目標

國家體育總局宣布，中國已實現「帶動三億人參與冰雪運動」的目標，全國冰雪運動參與人數達到3.46億人，有92.64%的大眾通過個人自發的方式參與到冰雪運動之中。

據澎湃新聞，2022北京新聞中心舉辦專場新聞發佈會，國家體育總局、國家統計局、北京市體育局相關負責人介紹北京冬奧會帶動三億人參與冰雪運動的情況。

國家體育總局宣傳司司長塗曉東介紹，近年來，在「帶動三億人參與冰雪運動」的號召指引下，冰雪運動參與人群從小眾走向大眾，參與空間從地區走向全國，參與時間從冬季變為全年，冰雪運動不僅「走進」山海關，還「邁過」秦嶺淮河，實現全國覆蓋。各地蓬勃開展群眾性冰雪運動，成為「健康中國」亮麗風景線。

今年1月，國家體育總局委託國家統計局開展的「帶動三億人參與冰雪運動」統計調查報告公佈。數據顯示，中國已實現「帶動三億人參與冰雪運動」的目標，居民參與率達到24.56%，全國已有654塊標準冰場，803個室內外各類滑雪場。

隨着冰雪運動普及程度的提高，冰雪運動文化的廣泛傳播，大眾對冰雪運動的喜愛程度逐步提升，冰雪運動自發參與率也逐步提高。

相關調查數據顯示，有92.64%的大眾通過個人自發的方式參與到冰雪運動之中。在「冰天雪地也是金山銀山」發展理念的帶動下，以冰雪運動為主要內容的冰雪旅遊近年來發展迅速，根據文化和旅遊部相關調查數據，2020-2021雪季冰雪休閒旅遊人次達到2.3億人次，冰雪休閒旅遊收入超過3900億元人民幣。

「總之，冰雪運動在推動鄉村振興、地方經濟轉型，實現經濟可持續和高質量發展中發揮着越來越重要的作用。」塗曉東表示。

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責任編輯：袁瑋婧