浙江支持大學生創業：若創業失敗 政府代償10萬元貸款

今年全國高校畢業生超過1000萬，就業形勢嚴峻。浙江省人力資源和社會保障廳副廳長陳中今日（17日）表示，歡迎全國的高校畢業生到浙江來就業創業。大學生創業可貸款10萬（人民幣，下同）到50萬，如果創業失敗，貸款10萬以下的由政府代償，超過10萬的部分，由政府代償八成。

國家發展改革委新聞發布會，介紹支持浙江省高質量發展建設共同富裕示範區推進情況。陳中指出，就業是最大的民生，高校畢業生是寶貴的人才資源，今年全國高校畢業生超過1000萬，要抓住這個機遇，大力引進高校畢業生。

可得2萬至40萬的生活或購房租房補貼

他指，浙江的高校畢業生就業政策比較豐富。除了杭州市區，全面放開專科以上學歷畢業生的落戶限制，杭州的落戶條件為本科以上學歷。高校畢業生到浙江工作，可以享受2萬到40萬不等的生活補貼或購房租房補貼。

大學生想創業，可貸款10萬到50萬，如果創業失敗，貸款10萬以下的由政府代償，貸款10萬以上的部分，由政府代償80%。

若大學生從事家政、養老和現代農業創業，政府給予10萬元的創業補貼，大學生到這些領域工作，政府給予每人每年1萬的就業補貼，連續補貼3年。大學生到浙江實習的，各地提供生活補貼。對家庭困難的畢業生，發放每人3000元的求職創業補貼。

要求平台企業合理管控在線工作時間

陳中續指，浙江是用工大省，省外務工人員在浙江有2300萬，為浙江經濟社會發展作出了重要貢獻。在浙江，省外務工人員與本地戶籍的勞動者享受同等的就業創業服務和政策。另外，浙江還開發不講技能、不講學歷、不講年齡的愛心崗位，專門安置脫貧人口，保證他們的月薪4500元以上，去年全省有脫貧人口225萬。

此外，浙江的平台經濟比較發達，各種新就業形態快速發展，非常關注新就業形態勞動者的勞動保障問題。去年，浙江專門出台了維護新就業形態勞動者勞動保障權益的實施辦法，主要是放開了靈活就業人員在就業地參加企業職工基本養老保險、基本醫療保險的戶籍限制，支持新就業形態勞動者單險種參加工傷保險；還要求平台企業發揮數據技術優勢，合理管控在線工作時間，對連續工作超過4小時的要安排工間休息。

他指，當前，浙江省正在謀劃構建共富型高質量就業創業體系，努力打響「創業就業在浙江」品牌，幫助重點群體提升就業質量，加快推動實現共同富裕。

責任編輯：蒯宇澄

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