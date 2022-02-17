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珠海拘捕10名偷渡者 發出首筆10萬元舉報獎勵金

社會熱點 13:25 2022/02/17

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香港疫情形勢嚴峻，有至少15人懷疑偷渡至內地「避疫」，導致疫情擴散。為防範境外疫情輸入，珠海、惠州等地相繼發布懸紅公告，鼓勵民眾舉報偷渡相關綫索。珠海高新區周二（16日）通報，根據民眾舉報，抓獲10名偷渡人員，並發放首筆10萬元（人民幣，下同）舉報獎勵金。

據珠海高新區通報，2月15日晚上，根據熱心群眾提供的線索，珠海高新區新冠肺炎防控指揮辦反走私反偷渡工作專班，成功抓獲一個偷渡團夥，共10名偷渡人員，企圖利用「大飛」拘非法入境珠海。目前，相關工作正進一步處置中。

高新區防控指揮辦於16日向該名熱心群眾發放舉報獎勵金，為最高獎10萬元。據悉，這是高新區發布《關於反走私反偷渡線索舉報獎勵通告》後，發放的首筆獎金，也是珠海市公布舉報獎勵政策後發放的首筆獎金。

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近日，珠海市香洲區、金灣區、斗門區、高新區發布通告，鼓勵民眾舉報偷渡相關線索。獎勵標準為舉報走私違法犯罪活動被認定違法犯罪，給予最高5萬元獎勵；舉報運送、組織他人偷越國（邊）境犯罪線索，每抓獲1艘（輛）偷渡交通工具者，獎勵10萬元；每查獲1名組織者（俗稱「蛇頭」），獎勵3萬元；每查獲1名偷渡者，獎勵1萬元。

除珠海外，惠州大亞灣經濟技術開發區公安局亦發布懸紅公告，凡舉報參與、從事偷渡、走私人員或船隻等線索，內容經查證屬實，每條線索（視案情）最高獎勵50萬元。

責任編輯：易燕丹

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