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共同富裕意味可以「躺平」？發改委回應：要靠共同奮鬥

社會熱點 13:49 2022/02/17

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早前內地提出「共同富裕」目標，引起外界熱議。近日對於共同富裕，有人認為這下可以「躺平」了等，對此國家發展改革委就業司司長哈增友表示，已註意到社會上確實存在這些模糊認識，需要從兩個方面進行澄清。一方面，必須明確共同富裕要靠共同奮鬥；另一方面，需要堅持的是，盡力而為、量力而行地推進共同富裕。

發改委今日（17日）召開新聞發布會介紹了支持浙江省高質量發展建設共同富裕示範區推進情況。

共同富裕意味可以「躺平」？發改委回應：要靠共同奮鬥

哈增友表示，具體來看，幸福生活都是奮鬥出來的，共同富裕要靠勤勞智慧來創造。中國人民自古就明白，世界上沒有坐享其成的好事，要幸福就要奮鬥。共同富裕等不來，也喊不來，必須是拼出來、幹出來的。實現共同富裕目標，首先需要通過全國人民共同奮鬥把蛋糕做大做好，只有人人參與、人人盡力，才能真正實現人人享有。

中央經濟工作會議：要正確認識共同富裕 加強對資本有效監管

加強監管為資本設「紅綠燈」 證監會官員：資本無序擴張不利共同富裕

哈增友指，下一步，發改委要在全社會大力弘揚勤勞致富精神，鼓勵全體勞動者通過誠實勞動、合法經營、創新創業創造邁向幸福美好生活。

盡力而為、量力而行地推進共同富裕

另一方面，需要堅持的是，盡力而為、量力而行地推進共同富裕。要從國情實際出發，遵循經濟社會發展規律，腳踏實地、久久為功，穩步提升民生保障水平。

所謂「盡力而為」，就是要堅持在發展中保障和改善民生，用心用情用力辦好民生實事，以更大的力度、更實的舉措提高全體人民群眾獲得感、幸福感、安全感和認同感。

所謂「量力而行」，就是要清醒地看到，我國發展水平離發達國家還有很大差距，一定要把保障和改善民生建立在經濟發展和財力可持續的基礎之上，不能好高騖遠、吊高胃口，作兌現不了的承諾。即使將來發展更好、財力更雄厚了，也不能提過高的目標、搞過頭的保障，堅決防止落入「福利主義」養懶漢的陷阱。

哈增友特別指出，對於各地黨委政府來講，在推動共同富裕的過程中，要堅持有所為有所不為，重點是加強基礎性、普惠性、兜底性民生保障建設，重在提升公共服務水平，特別是在教育、醫療、養老、住房等人民群眾最關心的領域精準提供基本公共服務，同時要切實兜住困難群眾基本生活底線。

責任編輯：李冰琪

 

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