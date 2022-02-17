【烏克蘭局勢】美媒：北京正權衡以多大力度支持普京

烏克蘭危機一觸即發，美媒指，北京正權衡應以多大力度支持俄羅斯總統普京，以及如何管理中俄的夥伴關係。如果俄羅斯發動入侵而受歐美制裁，中國採取措施幫助俄前者，可能同樣受到金融和貿易方面的限制，同時中國亦長期堅持「不支持任何國家入侵他國或干涉他國內政」立場。

《華爾街日報》引述消息人士指，中共最高決策層已花費數日時間在中南海閉門討論，圍繞著原則、北京面臨的實際現實，以及在不損害自身利益的情況下支持莫斯科，而其最終決定將取決於烏克蘭危機的發展情況。討論結果將提交予中央政治局，本月稍晚，後者將召開會議。

中國支持俄羅斯「反對北約組織擴張」的立場，另一方面正小心翼翼，避免作出默許俄羅斯潛在入侵烏克蘭的姿態。

報道分析指，中國長期堅持不支持任何國家入侵他國，它沒有承認俄羅斯2014年對克里米亞的吞併，也沒有完全支持莫斯科年初為平息哈薩克的騷亂向該國派遣部隊的做。北京方面也明白，在歐洲安全問題上與俄羅斯如此緊密地保持一致，可能會進一步疏遠歐洲，把歐洲國家推入美國的勢力範圍。

另外，中國在中亞地區建設龐大的管道網路，以確保其石油和天然氣供應，推動供應來源的多樣化。中國國有工程、能源企業近年在烏克蘭也進行了數以十億美元計的專案投資，烏克蘭是中國食用油、機械和核反應堆的一大供應國。若讓俄羅斯干預這些地區，可能有損中國長期以來在當地的各種經營。

責任編輯：陳建錫