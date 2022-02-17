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報告：內地逾2成人春節後跳槽 一線城市仍是就業熱點

社會熱點 15:17 2022/02/17

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58同城、趕集直招16日發布的《2022年返城就業調研報告》顯示，有20.7%的受訪者春節後換工作。另有4.3%的受訪者春節後更換工作城市，其中，52.9%的人選擇前往一線城市。

中新社報導，春節長假結束後，不少人踏上返城路，招聘市場迎來旺季。報告指出，有20.7%的人春節後改變工作狀態。其中，「85後」和「90後」是2022年春節後跳槽的主力，而初入職場的「95後」工作狀態相對穩定。對當前工作不滿意，不想安於現狀是促使節後改變工作狀態的主要原因。

調研報告顯示，有20.7%的受訪者選擇春節後換工作。

從就業地來看，調研報告顯示，春節後，4.3%的人選擇更換工作城市，其中52.9%的人選擇前往一線城市，廣州、北京、上海因為就業機會多、職業前景好成理想就業地；蘇州、杭州、深圳、南京、寧波、石家莊、天津也令不少從業者嚮往；此外，出於提升生活質量等考慮，有19.7%的人選擇下沉至二、三、四線城市。

深圳薪資水平最高 平均月薪13513元

從薪資水平來看，報告顯示，深圳的薪資水平最高，月薪20002元（人民幣，下同）以上的人佔比為15.6%，薪資均值為13513元；上海職場人薪資水平在10001至20000元的人最多，佔45.8%，薪資均值為13250元；此外，北京、廣州的平均月薪也在1萬元以上。這表明，一線城市的資源、人才較為集中，薪資待遇水平更高。

內地2億人靈活就業 官媒：關注新命題 做好勞動權益保障

內地靈活就業者已達2億人 高校畢業生靈活就業率連續2年超16%

調研報告發現，隨著城市化水平提高，城市服務業不斷擴容，城市服務業從業者佔所有從業者的比例達到41.9%。大量城市服務業人群就職人事/行政/後勤，餐飲和酒店類保障型職位，其中人事/行政/後勤是從業者春節後關注的重點。此外，財務/審計/統計和貿易/採購代替餐飲、酒店，成為從業者新寵。

另外，調研發現，春節後改變城市的從業者中，63.1%的城市服務業從業人群選擇前往一線城市，31.7%選擇到新一線城市。

責任編輯：易燕丹

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