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美亞太助卿：無意就印太經濟框架與中國進行接觸

經濟脈搏 15:37 2022/02/17

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美國負責東亞暨亞太事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)周四（17日）表示，美國「無意」就即將推動的印太經濟架構與中國進行接觸，並透露，目前正在與有相同願景的合作伙伴進行對話，將建立一個「沒有脅迫」的自由開放區域。

路透社報道，康達在電話記者會中提到，正在針對印太經濟框架進行初步討論。他達表示，可以很肯定的說，拜登政府正在與印太地區的合作伙伴進行初步對話，大家有相同的願景，希望再次生活在自由開放的地區，各國不受脅迫，能以不受阻礙的方式自由的追求經濟和安全利益。

康達隨後補充，目前確實無意讓中國參與印太經濟架構。

美國日前發表印太戰略報告，誓言要向印太地區投入更多的外交、安全資源，以制衡中國，對抗中國試圖在區域內鞏固勢力，並成為全球最具影響力大國做出的努力。12頁的戰略報告中，拜登政府表示，將專注於印太地區從南亞到太平洋島嶼的每一個角落，以加強其長期地位和承諾。

這份文件也重申，美國計畫在2022年初啟動印太經濟架構，拜登政府希望能藉由這項計畫，填補2017年前總統特朗普退出多國貿易框架以來，美國在印太地區影響力的龐大缺口。

美貿易代表處：中國未履行世貿和貿協承諾 需採新戰略應對

美日印澳聯合聲明「確保印太不受脅迫」 京批挑動對立

責任編輯：蒯宇澄

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