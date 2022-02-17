【冬奧】蘇翊鳴奪金後人氣暴漲 經紀人：每天拒絕100個代言(組圖）

蘇翊鳴15日在單板滑雪男子大跳台奪金，北京冬奧蘇翊鳴奪得一金一銀後人氣暴漲，商業代言不斷找尋他合作，據他的經紀人說，現在我每天拒絕100個人，每天最大的工作量是婉拒代言。

據內媒第一財經報道，此前，蘇翊鳴已手握Burton、Oakley、Monster Energy等專業運動品牌，以及伊利、別克、清揚、肯德基、元氣森林等代言合作。

蘇翊鳴體育經紀人、Endeavor中國區經紀業務總監楊冉說，蘇翊鳴的職業生涯還長著呢，他至少還能參加兩屆冬奧會。所以不著急讓他去變現，未來他代言的品牌一定要能夠互相加持，而不是借流量去割一波「韭菜」。

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對於蜂擁而至的商業邀約，經紀人楊冉的態度十分謹慎，「現在我每天拒絕100個人，每天最大的工作量是婉拒（代言）。」

蘇翊鳴隸屬於以代理頂尖運動員著稱的IMG，背靠體育娛樂巨頭Endeavor。楊冉表示，在經紀團隊看來，在一名運動員尚未成名前，「需要使比較大的勁去推動他和優秀品牌合作」，但當他一戰成名後，大量的品牌主動找上門來，此時反而需要「保護好運動員IP」，更多地考慮其長遠職業規劃及個人發展意願。合作，能讓大家看到他們身上一些堅守的東西。」

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蘇翊鳴私下裡愛衝浪也愛音樂

私下裡，蘇翊鳴愛衝浪愛音樂，極為自律不打遊戲，但每次楊冉都鼓勵他以遊戲的心態享受賽事：「咱們出去比賽就像打遊戲一樣，就是要升級打怪。打完一關，你的點數漲了，也加了血。最後打完所有大boss，你也成了一個boss，這是多酷的事情啊。」

蘇翊鳴的父母都是單板滑雪愛好者，4歲時，他就被帶到滑雪場，站在父親的雪板上，學習滑雪。六七歲時，他就展示出了自己的天賦，上小學時一周要騰出三天時間來滑雪，很快他的水平就超過了父母。父親蘇群說，兒子對滑雪有著與生俱來的熱情。

很快，蘇翊鳴開始玩單板公園，雖然只能「飛」很小的跳台，騰空時間非常短，但他特別喜歡那種在空中的感覺。他曾在微博中寫道，只有天空才是極限。14歲時，他決定成為一名職業單板滑雪運動員，並拜師佐藤康弘。這位日籍教練帶出過不少世界頂級選手，比如日本女將鬼冢雅等。

在佐藤康弘的悉心指導下，蘇翊鳴不斷解鎖更高難度動作，精確到手指怎麼做、臉放在什麼位置。「練得狠的時候，一周能滑斷好幾塊板子」。短短三年多時間，他將夢想變為現實，站上了奧運最高領獎台。佐藤康弘也說，他培養過很多頂尖的選手，一般需要經過十年的訓練，蘇翊鳴的成長周期短了很多。

責任編輯：李冰琪