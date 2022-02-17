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蘇州小學生帶2萬現金到學校發紅包 網民：共富精神值得表揚（有片）

社會熱點 16:02 2022/02/17

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蘇州一年僅7歲的小學生日前到學校報到時帶2萬多人民幣現金要給老師、同學發紅包，家長得知後表示小孩子對錢沒概念，不少網民認為，小朋友的金錢觀念必須再教育，也有網友揶揄地表示，「共同富裕的精神值得表揚」。

綜合內媒報道，13日，江蘇蘇州一名小學二年級學生將2萬多元現金放進書包帶到學校，還表示見者有份。老師問孩子怎麼從書包中掏出一大把錢的，孩子回答稱是想給同學們發紅包。老師隨後通知家長收回。

壓歲錢想和老師同學分享

學生家長表示，2萬多元是孩子和姐姐過年的壓歲錢，還有一部分是家裡的錢，之前都放在房間抽屜內，本來想開學後去存，沒想到孩子沒說一聲就都放進了書包。

她表示，孩子對錢沒概念，以為紅包要和親朋好友一起分享，便將錢帶到學校給同學老師發紅包。經家長教育後孩子表示，要好好學習，長大之後再給大家發大紅包。

極目新聞引述孩子家長說，兒子今年7歲，平時性格開朗大方，有好吃的好玩的都喜歡和別人分享，學習成績還可以。得知此事後，她覺得自己大意了，以後會注意管理好錢物，兒子也是好意，懂得與別人分享，便對其進行了引導教育。

該視頻引發網民熱議，不少人覺得孩子性格好，懂得與別人分享是好事。還有網民笑稱從小就有共同富裕精神，值得表揚。

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責任編輯：袁瑋婧

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共同富裕 蘇州 學校 人民幣 小學

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