【神州快訊】農行强化投貸聯動 打造科創金融服務體系

近日，農業銀行首支由總行、分行、子公司聯動運作的科創股權投資基金——深圳千帆企航壹號私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）（簡稱：深圳基金）正式設立，並快速完成了首筆新能源企業股權投資。農業銀行積極運用投貸聯動方式服務科創企業，構建分階段、有層次的全周期科創金融服務體系，再邁出堅實有力一步。

廣泛聯合社會資本 深圳科創基金示範先行

深圳基金是農業銀行為強化金融支持創新驅動發展，圍繞構建「投、貸、服」一體化科創金融服務體系，優選全國科創資源富集高地——深圳，試點打造的金融服務新引擎。該基金規模為20億元（人民幣，下同），由農業銀行下屬農銀國際與深投控集團旗下深投控資本共同管理，旨在整合雙方在產業投資、資本運營和綜合金融服務方面的優勢資源和專業能力，並成功引入了深圳羅湖區引導基金、金地集團、廣大恒安等長期股權投資者，聯合為科創企業發展加速賦能。

深圳基金按市場化方式獨立運作，以股權直投方式布局戰略新興產業，主要聚焦信息技術、醫療健康、先進製造和自動化、新能源、新材料等創新科技項目。

投貸聯動扶持科創 股債結合伴硬科技成長

深圳基金的首個投資動作是作為領投方，聯合多家產業投資方，共同參與廈門海辰新能源A+輪投資。廈門海辰新能源是專注於研發、生產磷酸鐵鋰儲能電池的高科技企業，在電池材料、電池生產工藝等領域具備雄厚技術儲備。

此前，農行廈門分行作為銀團貸款牽頭行，以債權手段支持客戶生產建設。本次，深圳基金依託農行廈門分行的可認股安排權顧問服務，在與多家頭部私募機構的投資競爭中勝出，以領投方身份整體主導了本輪融資的盡職調查、條款談判及投資執行。農業銀行全面的金融服務產品、密切的集團合成能力、專業高效的職業精神，獲得了被投企業的高度認可。

齊心協力 精細鍛造集團合成

深圳基金於2022年1月17日完成中國證券投資基金業協會備案，1月20日完成首筆1.3億元項目投資。在農行總行的政策傾斜與協調安排下，農銀國際作為集團專注股權投資的子公司，在基金籌組與運行中傾注大量人力、物力，確保基金運作各環節的時效性；農行深圳分行作為基金籌組的落地分行，最大化地挖掘客群網絡資源中的可投資產與股性資金資源，淡化當期收益目標，持續創新行司聯動業務模式。

未來，農業銀行將繼續加強資源整合及業務協同，持續加深對科創細分領域的研究分析，不斷加大投貸聯動服務力度，陪伴、扶持、促進優秀創新企業成長，為國家創新驅動發展注入金融動能。

（資料由客戶提供）