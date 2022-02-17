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印度再禁54個中國APP 商務部嚴重關切 冀印方非歧視對待

經濟脈搏 16:35 2022/02/17

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印度以國家安全和隱私問題為由，再屏蔽54個中國應用程序（APP）。對此，中國商務部新聞發言人高峰周四（17日）回應稱，印度有關部門對在印中國企業和相關產品採取一系列打壓措施，嚴重損害中國企業的合法權益，中方對此表示嚴重關切。

高峰在例行發布會上並表示，注意到包括中國企業在內的外國投資者，對印度投資環境的擔憂正在加深；希望印方改善營商環境，公平、透明、非歧視地對待包括中國企業在內的所有外國投資者。

他說，兩國經貿合作具有較強的韌性和巨大潛力，希望印度能採取切實措施，維護雙邊經貿合作良好發展勢頭。

華為印度營業場所遭查稅

路透社引述印度政府消息人士周二表示，出於安全考慮，印度屏蔽了54個手機應用程序，其中大部分來自中國，其中包括冬海集團（Sea）旗下的遊戲Free Fire。從2020年6月的TikTok開始，政府已經屏蔽了200多個中國應用程序。

此外，作為逃稅調查的一部份，印度稅務部門日前對中國電訊設備製造商華為在印度的多個辦公場所展開搜查。華為今（17日）作出回應，強調公司在印度的業務嚴格遵守法律，並承諾將按照規章制度全力配合調查。

責任編輯：蒯宇澄

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