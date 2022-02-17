  • 15°C
香港時間 : 2022217日 (四) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】蘇州再增8例陽性仍未知源頭 緊急撥1.2億財政資金防疫

社會熱點 16:56 2022/02/17

分享：

蘇州截至今日（17日）12時新增新冠肺炎確診病例3例，無症狀感染者5例。目前本輪疫情累計報告確診病例45例，無症狀感染者16例，官方還在全力溯源，該市已支出疫情防控資金1.2億元（人民幣，下同）。

據江蘇新聞，蘇州今日在新冠疫情新聞發佈會上表示，蘇州擴大了流調隊伍，組建了流調溯源工作組，緊盯重點人員，持續深入排查。但源頭查找非常複雜，目前仍在全力溯源中。

據新華社，2022年，蘇州市各級財政部門共安排疫情防控資金預算6.2億元，目前已支出1.2億元，主要用於設備和防控物資購置、核酸檢測和基建支出。

針對此輪疫情，蘇州市財政局緊急預撥1000萬元用於定點救治。 對確診患者和疑似病人發生的醫療費用，蘇州在基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部分由財政給予補助，確保患者不因費用問題影響就醫。

全市已預先撥付醫保基金25億元，確保定點醫院、醫療機構不因資金問題影響救治。對異地就醫患者先救治後結算，減少患者流動帶來的傳染風險。

【內地疫情】蘇州8人核酸陽性染Omicron 全市中小學暫緩開學

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

CPI和PPI升幅回落 分析：疫情拖累春節消費
2022/02/16
CPI和PPI升幅回落 分析：疫情拖累春節消費
【內地疫情】昨增40本土確診蘇州佔8宗 全市關閉15個高速公路入口
2022/02/15
【內地疫情】昨增40本土確診蘇州佔8宗 全市關閉15個高速公路入口
吳尊友：無證據表明疫情會突然消失 今年4至8月間可能出現新變種
今日
吳尊友：無證據表明疫情會突然消失 今年4至8月間可能出現新變種
【內地疫情】新增35宗本土確診 廣東再多17宗香港輸入病例
今日
【內地疫情】新增35宗本土確診 廣東再多17宗香港輸入病例

你可能感興趣

CPI和PPI升幅回落 分析：疫情拖累春節消費
11:38 2022/02/16
CPI和PPI升幅回落 分析：疫情拖累春節消費
【內地疫情】昨增40本土確診蘇州佔8宗 全市關閉15個高速公路入口
11:27 2022/02/15
【內地疫情】昨增40本土確診蘇州佔8宗 全市關閉15個高速公路入口
吳尊友：無證據表明疫情會突然消失 今年4至8月間可能出現新變種
今日 10:54
吳尊友：無證據表明疫情會突然消失 今年4至8月間可能出現新變種
新冠肺炎疫情 疫情 醫療機構 蘇州 人民幣

下一篇文章

蘇州小學生帶2萬現金到學校發紅包 網民：共富精神值得表揚（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【冬奧】齊廣璞自由式滑雪空中技巧奪金 中國隊7金躍至金牌榜第四
【冬奧】齊廣璞自由式滑雪空中技巧奪金 中國隊7金躍至金牌榜第四
江蘇男被綁架至柬埔寨抽血半年險死 大使館警方已介入
江蘇男被綁架至柬埔寨抽血半年險死 大使館警方已介入
【冬奧】「黑科技」智能電動床走紅 能促進血液循環釋放賽時壓力（有片）
【冬奧】「黑科技」智能電動床走紅 能促進血液循環釋放賽時壓力（有片）
珠海、惠州重金鼓勵市民舉報 防港人偷渡散播病毒（第二版）
珠海、惠州重金鼓勵市民舉報 防港人偷渡散播病毒（第二版）
重慶民警星巴克門前被驅趕 內地網民掀拒買抵制潮（第二版）
重慶民警星巴克門前被驅趕 內地網民掀拒買抵制潮（第二版）
吳尊友：無證據表明疫情會突然消失 今年4至8月間可能出現新變種
吳尊友：無證據表明疫情會突然消失 今年4至8月間可能出現新變種
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款