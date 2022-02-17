【內地疫情】蘇州再增8例陽性仍未知源頭 緊急撥1.2億財政資金防疫

蘇州截至今日（17日）12時新增新冠肺炎確診病例3例，無症狀感染者5例。目前本輪疫情累計報告確診病例45例，無症狀感染者16例，官方還在全力溯源，該市已支出疫情防控資金1.2億元（人民幣，下同）。

據江蘇新聞，蘇州今日在新冠疫情新聞發佈會上表示，蘇州擴大了流調隊伍，組建了流調溯源工作組，緊盯重點人員，持續深入排查。但源頭查找非常複雜，目前仍在全力溯源中。

據新華社，2022年，蘇州市各級財政部門共安排疫情防控資金預算6.2億元，目前已支出1.2億元，主要用於設備和防控物資購置、核酸檢測和基建支出。

針對此輪疫情，蘇州市財政局緊急預撥1000萬元用於定點救治。 對確診患者和疑似病人發生的醫療費用，蘇州在基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部分由財政給予補助，確保患者不因費用問題影響就醫。

全市已預先撥付醫保基金25億元，確保定點醫院、醫療機構不因資金問題影響救治。對異地就醫患者先救治後結算，減少患者流動帶來的傳染風險。

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責任編輯：袁瑋婧