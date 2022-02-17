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【冬奧】谷愛凌明日衝刺最「穩」金牌 此前已包攬該項目所有世界盃分站賽冠軍

社會熱點 17:14 2022/02/17

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谷愛凌今日在自由式滑雪女子U型場地技巧資格賽中，以排名第一晉級。她此前已包攬了該項目所有世界盃分站賽冠軍，明日將繼續向這最「穩」的一塊金牌發起挑戰。

谷愛凌排名第一晉級決賽

在自由式滑雪女子U型場地技巧資格賽中，谷愛凌兩跳分別得到93.75分和95.50分，排名第一晉級明日的決賽，她也是所有選手中得分超過90分的唯一一人。

值得一提是，這可能是谷愛凌在本屆冬奧會最緊張的項目。谷愛凌說，「我姥姥（外祖母）會來，這對我來說太重要了。她之前從沒看過我的比賽，希望我能給她帶來一場精彩的表現。」

對於谷愛凌本人而言，每一次比賽都不輕松。「我媽每次都感覺很緊張。確實那種場面並不輕松，但是我最終能夠扛過來，將壓力變成動力，我很開心。」在接受採訪時，谷愛凌坦言，「我媽非常了解我，她知道壓力面前我腦子想什麼。我做了很多工作，看了好多心理學的書，自己也想了好多如何應對壓力的辦法。現在大家都看見了，我在壓力之下表現不錯。」

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值得一提是，這是谷愛凌在北京冬奧會的最後一個參賽項目，也是她的最強項。在北京冬奧會前舉行的自由式滑雪U型場地世界盃賽事中，谷愛凌就在這個賽季的四站世界盃分站賽全部奪冠，個人生涯首次獲得了賽季總冠軍。

責任編輯：尹航

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