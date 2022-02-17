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商務部：願通過改革 努力全面達到CPTPP規則標準

國情動向 18:22 2022/02/17

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商務部今日（17日）表示，關於加入《全面與進步跨太平洋夥伴關系協定》（CPTPP），中方願通過改革，努力全面達到CPTPP規則標準，並在市場準入領域作出超過中方現有締約實踐的高水平開放承諾，向各成員提供具有巨大商業利益的市場準入機會。

據澎湃新聞，今日商務部例行記者會上，發言人高峰表示，中方正按照CPTPP有關加入程序，與各成員進行接觸磋商。

關於加入《數字經濟夥伴關系協定》（DEPA），高峰表示，目前中方正與相關締約方保持密切溝通，開展技術磋商。中方願為DEPA成員企業提供合作機遇和廣闊市場，拉近相互的數字經濟合作紐帶，為促進成員間創新和可持續發展作出貢獻。

談及商簽更多自貿協定的問題，高峰表示，截至目前，中國已與26個國家和地區簽署了19個自貿協定，自貿夥伴覆蓋亞洲、大洋洲、拉丁美洲、歐洲和非洲。中國與自貿夥伴貿易額占對外貿易總額的比重達到35%左右。

2021年，中國與協定已生效的自貿夥伴進出口總額合計10.8萬億元，同比增長了23.6%，較同期中國外貿總體增速和與非自貿夥伴進出口增速分別高出2.2和2.4個百分點。

高峰表示，下一步，商務部將繼續推進中國—海合會、中國—以色列、中國—挪威、中國—厄瓜多爾、中日韓等自貿協定談判，與更多有意願的貿易夥伴商簽自貿協定，共同推動區域經濟一體化和貿易投資自由化便利化。進一步提升自貿協定水平。

提高貨物貿易零關稅比例，放寬服務貿易和投資市場準入，積極參與數字經濟、環境保護等新議題談判。

同時努力推動提升自貿協定綜合利用率，進一步增強實效，讓自貿協定更好更快惠及相關各國企業和人民。

【中美貿易協議】美考慮對華展開新關稅調查 商務部外交部這樣回應

商務部：2022年將促進消費持續恢復 穩住外貿外資基本盤

責任編輯：袁瑋婧

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