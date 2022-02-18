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山東菏澤「無房無貸」首付比例降至兩成 重慶江西贛州已加入（第二版）

經濟脈搏 14:45 2022/02/18

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中國地方政府穩樓市政策進一步發力。兩位不願具名的房企內部人士昨日（17日）晚透露，山東菏澤市名下無住房且無個人住房貸款記錄的購房者，首付比例可降至20%。分析人士認為，菏澤屬於非限購城市，調整符合國家政策，料未來或將有更多市場調整壓力大的城市效仿跟進。

14:45更新重慶江西贛州已加入

據內媒《上海證券報》報道，重慶、江西贛州的鏈家等地產中介表示，春節前後重慶、江西贛州的不少銀行已經將首套房貸首付比例降至20%。據業內透露，此輪調整城市均為非「限購」城市，是由當地地方住房、金融職能部門根據因城施策原則共同決定調整。

「住房限貸政策對購房者影響較大，若本次菏澤下調首付比例真實並落地實施，將是一個積極信號，」中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜稱。

山東菏澤「無房無貸」首付比例降至兩成 未來或有更多城市效仿

山東本地媒體：四大行下調「無房無貸」首付比例

稍早亦有本地媒體向中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行等銀行求證後報道稱，菏澤市下調了該市個人住房貸款首付款比例，「無房無貸」購房者的首付比從之前最低30%，降至最低20%。

陳文靜預計，該政策會對市場情緒產生較好帶動，購房者觀望情緒或有所改觀，置業信心將得到一定提振。

中原地產首席分析師張大偉指出，地方政府可以在中央政策基礎上微調，非限購城市首套房最低首付成數的確是20%，「所以菏澤作為非限購城市，的確可以執行20%的首套房最低首付政策。」

據其提供數據顯示，菏澤房地產市場整體相對低迷，2021年12月成交面積為19.69萬平方米，按月下降19.5%、按年降46.4%。

「菏澤降低首付比例，對市場的影響預計有限；但對於全國其他城市來說，信心影響較大。首付成數變化，代表了整體房地產政策的轉向。支持剛需首套房購房會成為未來政策變化的主要方向。」張大偉說。

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未來或有更多城市效仿

早前安徽省通過其他方式降首付比例。安徽省發改委1月底發布通知稱，引導房產、汽車企業等在春節旺季，通過降首付比例等方式擴大消費，曾一度引發熱議。

自2021年四季度以來，全國已有多個城市優化和調整房地產相關政策，如提高公積金貸款額度、降低公積金貸款首付比例、降低房貸利率、發放購房補貼等。

陳文靜預計，未來或將有更多城市效仿跟進，特別是城市基本面弱、市場調整壓力較大的三、四線城市。

責任編輯：李冰琪

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