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劉昆：加強與貨幣政策協調 科學安排債務規模

經濟脈搏 11:20 2022/02/18

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財政部長劉昆指，今年要實施好積極的財政政策，提升效能兼更注重精準、可持續，包括統籌財政資源，強化預算編制與貨幣政策等協調，確保宏觀政策穩健有效，並聚焦製造業高質量發展、中小微企業紓困、科技創新，實施新的更大力度減稅降費。同時，適當確定赤字率，科學安排債務規模，防範化解風險。

《人民日報》今日（18日）刊登劉昆的文章指，當前外部環境更趨複雜嚴峻，中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，財政收支矛盾依然突出。收入方面，經濟穩定恢復形勢不斷鞏固，但新的經濟下行壓力對收入增長形成制約，疫情形勢持續演變增加收入增長的不確定性。

他就今年財政工作提出上述要求，並要求握好幾個方面，實施更大力度減稅降費，圍繞中小微企業、個體工商戶和製造業等重點行業，以階段性政策為主，與制度性措施相結合，兼顧財政承受能力和助企需要，加大減稅降費力度。在落實已出台的各項政策基礎上，研究推出部分惠企政策到期後的接續政策。

國常會再推支援中小企措施 加大減稅降費力度

培養專精特新企業

政策發力要適當靠前，穩字當頭、穩中求進，加大對市場主體的支援力度， 加強對中小微企業紓困幫扶，繼續實行融資擔保降費獎補，新增支援一批國家級專精特新「小巨人」企業，鼓勵地方安排中小企業紓困資金；支援和穩定擴大就業，延續實施失業保險穩崗返還政策，優化創業擔保貸款貼息及獎補。

發揮財政穩投資促消費作用，加強與相關部門的配合，用好專項債券資金，拉動有效投資。發揮政府投資引導帶動作用，適當增加中央基建投資，鼓勵和引導民間資本參與市政、交通、生態環境、社會事業等補短板項目建設。加大稅收、社會保障、轉移支付等調節力度，完善新能源汽車購置補貼政策。

大力推進科技創新，繼續加大基礎研究支援力度，足額保障關鍵核心技術攻關資金需求。發揮中央引導地方科技發展資金作用，推動建設各具特色的區域創新高地。聚焦重點產業鏈，發揮相關財政專項和政府投資基金作用，統籌「補短板」「鍛長板」，增強產業鏈自主可控能力。

內地將統一監管商品房預售資金 多家地產商股債大漲

防範化解金融風險

在地方財政上，合理安排地方政府專項債券，按照保持政府整體槓桿率基本穩定的原則，確定地方政府專項債券規模，並優化債券使用方向，重點支援在建專案後續融資。加大中央對地方轉移支付，特別是一般性轉移支付規模，向困難地區和欠發達地區傾斜，省級財政要擔起主體責任，向基層傾斜財力。

劉昆強調要從保障國家整體安全和財政可持續發展出發，抓好重點領域風險化解工作，持續防範化解地方政府隱性債務風險，完善相關機制，並配合防範化解金融風險。另外，他還針對民生福祉、農村發展、生態文明、強化會計行業監督、建立現代財稅體制等多個方面提出要求。

另外，財政部昨日（17日）召開會議，要求把保障縣區財政平穩運行作為重要政治任務，為穩定宏觀經濟、保障國泰民安出力，迎接中共二十大召開。

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責任編輯：陳建錫 

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