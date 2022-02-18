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內地多地發布2021婚姻大數據：結婚率下降婚齡推遲

社會熱點 11:24 2022/02/18

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近日，內地多地發布2021年婚姻大數據，整體趨勢顯示，近5年結婚登記數量逐年下降、結婚年齡推遲。有分析認為，是受到人口老齡化加重，以及適齡男女婚戀觀念轉變所影響。此外，內地2021年離婚率明顯降低，可能與「離婚冷靜期」政策有關。

據《健康時報》報道，江蘇省民政廳周一（14日）發布的「2021年江蘇省婚姻登記大數」顯示，該省2021年共有466,947對新人登記結婚，較2020年結婚登記總數下降5.16%。從年度趨勢來看，近5年江蘇省結婚登記量呈現逐年下降趨勢。

人口老齡化、結婚意願低致結婚率下降

安徽省合肥市也有類似情況，市民政局數據顯示，2021年共有57,166對新人登記結婚，較2020年結婚登記總數下降6.6%。從年度趨勢來看，近8年合肥市結婚登記量呈現逐年下降趨勢。

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從登記年齡來看，2021年江蘇省初婚年齡平均為27.29歲，其中男性28歲、女性26.52歲。與2020年相比，男性平均初婚年齡略有推遲，女性的略有提前。此外，2021年浙江溫州市平均初婚年齡男性比上一年推遲0.4歲，女性推遲0.3歲。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍教授表示，人口老齡化加重，年輕人減少，適合結婚的年齡段人口整體減少，進而導致結婚率降低。他續指，生育、養育、教育成本較高，導致生育意願降低，進而對於婚姻的需求也隨之降低；再加上適齡男女生活方式和婚戀觀念都發生轉變，如追求多樣化生活，生育不再是必需品而成為一種選擇。

離婚率下降或與「離婚冷靜期」有關

另外，2021年江蘇省共受理離婚登記申請240,435對，完成離婚登記134,943對，佔離婚登記申請總數的56.12%；比2020年（234,497對）降低42.45%。在冷靜期內主動撤回或逾期未辦理視為撤回的佔比36.45%，另有7.43%因處於離婚冷靜期或登記發證期尚未辦結。而合肥市2021年共有16,851對夫妻辦理離婚，與2020年同期的34591對相比下降51.29%。

蘇劍指出，江蘇省離婚數量在冷靜期內主動撤回或逾期未辦理視為撤回的佔比36.45%，這可能與民法典新頒布的「離婚冷靜期」相關。據民法典第1077條，離婚冷靜期自登記申請之日起30日內，任何一方不願意離婚的可撤回申請。申請期滿後30日內，雙方應當親自到婚姻登記機關申請發給離婚證，而未申請的視為撤回離婚登記申請。該規定2021年1月1日開始施行。

責任編輯：易燕丹

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