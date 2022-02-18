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深圳擬升級管控 粵港跨境貨車實施「全接駁」入境

社會熱點 11:59 2022/02/18

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香港疫情嚴峻危及貨物通運，深圳媒體從官方獲悉，各口岸將升級對跨境司機和車輛的管控，正制定方案，推動「優數量、限時段、定口岸」全接駁管理。

報道引述深圳市交通局指，為保障供港物資和粵港跨境物流的安全順暢，將實施「三點一線」（口岸點、作業點、住宿點和沿線高速服務區等交通節點）全閉環管理，在口岸區域設置入境司機防疫設施，推動全接駁管理。深圳灣口岸接駁點當前已劃分了「人車互換」、「即來即走」、「過夜停車」三大功能區。

一名相關負責人指，按照省政府要求，現在對跨境運輸的管理提檔升級，要求每一個作業點、接駁點或者交通節點的工作人員對跨境司機的身份進行核實，確保其在管控范圍之內。同時，對於跨境車輛，管理部門也會通過技術手段實時監測。一旦車輛在「三點一線」場所之外超過15分鐘，便會有不同層級的報警。工作人員會通過短信、電話以及趕赴現場進行核查，確保車輛在管控范圍內。同時，將實施全接駁方案，跨境貨車將限量預約入境。

深圳14個接駁點關閉，研究貨物水路輸港

市交通局將完善口岸區域的接駁點和設施，除深圳灣口岸、皇崗口岸、文錦渡口岸、蓮塘口岸4個接駁點外，全市其他14個接駁點將暫停運作。在口岸和現有接駁點之間設置專用通道，加裝硬隔離設施，入境車輛按指定路線進入口岸接駁點，在接駁點對車輛進行統一消殺，由屬地公安機關強化現場管理。

同時，當局還將研究實施水上接駁，利用現有港口設施，對適合水運的貨物，在深圳港東、西兩個港區設置專門的船舶及車輛綠色通道和專用泊位，確保深港跨境物資優先作業，通過駁船將貨物運往香港。目前相關方案正在制定中，待有關方面審定後正式對外公布。

深圳市口岸辦17日再檢出11名跨境貨車司機核酸檢測呈陽性，自本月4日以來，共66名跨境司機受感染。

國家疾控局局長赴深圳指揮 首批專家及檢測車今到港

多位跨境貨車司機核檢陽性 深圳物流公司：有車無人開

各省市增40本土病例 1內地客從香港偷渡上海後確診

責任編輯：陳建錫

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