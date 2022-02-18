網紅奶茶店「鹿角巷」斥資1億 打假內地7000間山寨店

台灣茶飲品牌「鹿角巷」2017年在內地開設第一間門店後，火速爆紅成為「網紅奶茶店」，遍地可見加盟分店。惟近日被踢爆，真正的直營店只有114間，超過7000間都是「山寨店」。品牌方陸續花費近1億元（人民幣，下同）打假，並對山寨店造成的市場混亂致歉。

據央視財經報導，鹿角巷品牌負責人表示，2017年初開設第一間門店後，品牌方在當年的9月開始申請註冊餐飲服務類商標。在此期間，山寨門店的開店速度遠遠大於正版店。

該負責人透露，「最誇張的時候，我們全國只有114家直營店，假的店有7000多家。當取得商標以後，進行一個打假和拆除招牌的行動，經濟成本達到1億元。」

據了解，商標共有45大類，需要分類別進行註冊和保護，而鹿角巷一開始只註冊第43類餐飲服務商標，忽略了第30類方便食品與第32類啤酒飲料的註冊。在清理7000間家山寨門店後，市場上又出現大量的山寨沖泡類奶茶。這類沖產品一般出現在超市裡，鹿角巷亦只能逐步對這些沖泡類奶茶商家發起訴訟，而這又是一個漫長的過程。

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加盟商被騙開山寨店蝕130萬

此外，鹿角巷在內地山寨店林立，真假難辨，有創業者在不知情的情況下加盟「假店」，造成嚴重虧損。

據報導，十分喜歡喝奶茶的趙羽先後投資90萬元加盟「鹿角巷」，但飲品的口味卻被很多顧客質疑，客流量亦越來越少。趙羽表示，1年多後慘賠130多萬元。某日她接到電話，被告知自己和7000多個加盟商一樣被騙，開的是「假店」。

趙羽稱，正規的鹿角巷品牌方把她約到公司，除展示商標註冊證外，還讓她品嘗相關茶飲，她方意識到那才是真的。隨後，趙羽更換設備和原材料，店鋪的經營也逐漸轉虧為盈。

另外，鹿角巷周四（17日）在官方微博發布聲明，表示對商標註冊細則不詳，在註冊過程中讓假店鑽了法律空檔，對消費者喝到假鹿角巷，並造成市場混亂深表歉意。

責任編輯：易燕丹

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