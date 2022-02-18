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廣東珠海機場今起暫停全部飛往北京航班

社會熱點 15:09 2022/02/18

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廣東省珠海機場官方微博今天（18日）突然宣布，根據民航疫情防控要求，18日起珠海機場前往北京的航班全部取消。稍早珠海機場已「因公共安全原因」，取消12班航班，這些班機都往返北京。

近日由於香港疫情惡化，有港人偷渡前往珠海市，隨後又去往湖南，導致疫情在不同省市傳播。

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珠海市機場官方微博今天宣布，根據民航疫情防控要求，18日起由珠海機場前往北京的航班全部取消。珠海機場提醒旅客，如行程記錄顯示有14天內深圳（全域）旅居史的旅客，須提供48小時核酸檢測陰性證明，否則無法登機。

珠海機場今起停飛所有前往北京航班

官方微博稍早已表示，「因公共安全原因」，截止18日凌晨5時30分，珠海機場取消出港航班6班，進港航班6班。據官方發布細節，這些班機都將飛經北京首都機場或北京大興機場。

根據「珠海發布」微博消息，17日珠海市只新增1例本土無症狀感染者，沒有疫情大擴散跡象。官方未公布停飛北京原因，或與偷渡事件有關。

據早前報道，15人涉嫌於周一（14日）凌晨，由香港偷渡至珠海，導致內地疫情擴散，引發廣泛關注。廣東多地、湖南郴州、福建南安均發布懸紅公告，發動群眾舉報偷渡相關線索，獎金可高達50萬元人民幣。

責任編輯：李冰琪

 

 

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