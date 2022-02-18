內地14部門公布政策 助零售、餐飲等多行業紓困

國家發展改革委、財政部、人社部等14部門聯合印發政策文件，公布對服務、餐飲等多個行業的紓困措施，包括提高免稅、鼓勵發行債券及加大信貸支持。

新印發的《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》列出對服務、餐飲、零售、旅遊、公路水路鐵路運輸、民航等行業的措施。

服務業延續服務業加值稅加計抵減政策，今年對生產、生活性服務業納稅人當期可抵扣進項稅額繼續分別按10%和15%加計抵減應納稅額；引導銀行用好去年兩次降低存款準備金率釋放的2.2萬億元（人民幣，下同）資金，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，優先支持小微企業和民企。

餐飲業引導外賣等互聯網平台企業下調餐飲業商戶服務費標準，降低相關餐飲企業經營成本；鼓勵企業發行公司信用類債券，拓寬多元化融資管道。

零售業對於各地商務主管部門推薦的應急保供、重點培育、便民生活圈建設等名單企業，鼓勵銀行業金融機構加大信貸支持，適當降低貸款利率，鼓勵有條件的地方給予貸款貼息；鼓勵合條件的零售企業發行公司信用類債券，拓寬零售企業多元化融資管道。

旅遊業加強銀企合作，建立健全重點旅遊企業項目融資需求庫，引導金融機構對符合條件的、預期發展前景較好的A級旅遊景區、旅遊度假區、鄉村旅遊經營單位、星級酒店、旅行社等重點文化和旅遊市場主體加大信貸投入，適當提高貸款額度。鼓勵銀行業金融機構合理增加旅遊業有效信貸供給。 建立重點企業融資風險防控機制；引導金融機構合理降低新發放貸款利率，對受疫情影響生產經營困難的旅遊企業主動讓利。

民航業暫停航空運輸企業預繳加值稅1年； 鼓勵銀行業金融機構加大對樞紐機場的信貸支援力度；鼓勵符合條件的航空公司發行公司信用類債券，拓寬航空公司多元化融資管道；對受疫情影響嚴重的航空公司和民航機場註冊發行債務融資工具建立綠色通道。

發改委另印發 《促進工業經濟平穩增長的若干政策的通知》，提出階段性稅費緩繳政策，將去年四季度實施的製造業中小微企業延緩繳納部分稅費政策，延續實施6個月；繼續實施新能源汽車購置補貼、充電設施獎補、車船稅減免優惠政策。

通知還提出做好鐵礦石、化肥等原材料保供穩價，進一步強化大宗商品期現貨市場監管、價格監測預警；支援企業投資開發鐵礦、銅礦等國內具備資源條件、符合生態環境保護要求的礦產開發專案；推動廢鋼、廢有色金屬、廢紙等再生資源綜合利用，提高「城市礦山」對資源的保障能力。

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責任編輯：陳建錫