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上海修例禁涉毒藝人代言 違者最高罰100萬元

社會熱點 15:51 2022/02/18

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上海市人大常委會周五（18日）表決通過《關於修改上海市禁毒條例的決定》，提及不得邀請吸毒人員代言廣告，違者最高罰款100萬元（人民幣，下同）。《決定》將於今年3月1日起施行。

據《上觀新聞》報道，近年明星吸毒事件頻傳，有廣告主明知藝人涉毒，仍邀請其擔任廣告代言人。不少委員建議，要對「涉毒」藝人進行封殺，並加大處罰力度，促使娛樂圈形成不敢涉毒的良好風氣，同時警示明星把更多的精力用在藝術創作上。

《決定》明確，上海市廣播電視、電影、新聞出版、互聯網信息服務提供者、文藝團體及相關單位，製作廣播電視節目、舉辦文藝演出、播出、發布電影、電視劇、廣播電視節目以及商業廣告，應遵守國家對有吸毒等違法犯罪行為人員的限制性規定，違者處10萬元以上20萬元以下罰款。

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如果播出、發布有吸毒等違法犯罪行為者代言的商業廣告，由市場監督管理部門責令停止發布廣告，並在相應範圍內消除影響。

知道或應當知道代言人有吸毒等違法犯罪行為，仍播出、發布由其代言的商業廣告，由市場監督管理部門處廣告費用一倍以上三倍以下罰款，廣告費用無法計算或明顯偏低的，處10萬元以上20萬元以下罰款；情節嚴重的，處廣告費用三倍以上五倍以下罰款，廣告費用無法計算或明顯偏低的，處20萬元以上100萬元以下罰款。

互聯網涉毒 平台負有監管責任

此外，現時網絡直播在內地很火熱，但有部分人利用直播平台交流、教授製毒配方，甚至交易、買賣毒品，還有吸毒者借助網路聊天室，多人一起視頻直播吸毒。

為加強互聯網涉毒風險管控，《決定》明確規定，網絡交易平台經營者對發生在平台內的銷售麻醉藥品、精神藥品等藥品，以及非法添加麻醉藥品、精神藥品成分的食品、化妝品等違法網絡經營行為，負有管理和報告的義務，違者將被依法追究其相關法律責任。

責任編輯：易燕丹

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