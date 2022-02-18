  • 17°C
香港時間 : 2022218日 (五) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美將微信等列入「惡名市場名單」京：敦促美方停止將經貿問題政治化

國情動向 16:18 2022/02/18

分享：

美國貿易代表處將騰訊和阿里巴巴所屬電商網站AliExpress及WeChat列入「惡名市場」指涉嫌銷售冒牌貨品。對此，外交部發言人汪文斌今日回應，敦促美方停止將經貿問題政治化。

當日外交部舉行例行記者會，汪文斌提到，中方一直高度重視知識產權保護，近年來取得的成效有目共睹。具體來看，2021年國外申請人在華發明專利授權11萬件，按年增長23%，商標註冊19.4萬件，按年增長5.2%。其中美國在華發明專利和授權商標註冊按年分別增長32.1%和17.3%。

美將微信等列入「惡名市場名單」京：敦促美方停止將經貿問題政治化

汪文斌強調，中方一貫支持中國企業按照市場原則，在遵守當地法律法規的基礎上對外開展相關合作。中方敦促美方停止將經貿問題政治化，全面客觀公正的評價中國企業在知識產權保護方面做出的努力和取得的成效，為中美兩國企業在平等互利和相互尊重的基礎上開展合作，營造開放、公平、公正、非歧視的營商環境，共同推動中美經貿關系健康穩定發展。

美貿易代表處：中國未履行世貿和貿協承諾 需採新戰略應對（第二版）

【中美貿易協議】據報拜登團隊認為中國讓步可能性不大

阿里巴巴及騰訊回應

此外，阿里於聲明稱，期待繼續與各國政府合作，了解並解決旗下各平台知識產權保護方面的所有關切。騰訊表示強烈反對，並稱致力於合作解決問題。

該名單列出了42個在線市場和35個實體市場，據報這些市場從事或為大量假冒商標或盜版版權提供便利。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【中美角力】美日印澳外長會談討論中國 京：遏華聯盟不得人心（第二版）
2022/02/11
【中美角力】美日印澳外長會談討論中國 京：遏華聯盟不得人心（第二版）
美亞太助卿：無意就印太經濟框架與中國進行接觸
2022/02/17
美亞太助卿：無意就印太經濟框架與中國進行接觸
【烏克蘭局勢】美媒：北京正權衡以多大力度支持普京
2022/02/17
【烏克蘭局勢】美媒：北京正權衡以多大力度支持普京
美貿易代表處：中國未履行世貿和貿協承諾 需採新戰略應對（第二版）
2022/02/17
美貿易代表處：中國未履行世貿和貿協承諾 需採新戰略應對（第二版）
管濤：美加快退出量化寬松有利人民幣穩定 人行降息降準仍有空間
2022/02/16
管濤：美加快退出量化寬松有利人民幣穩定 人行降息降準仍有空間

你可能感興趣

【中美角力】美日印澳外長會談討論中國 京：遏華聯盟不得人心（第二版）
13:14 2022/02/11
【中美角力】美日印澳外長會談討論中國 京：遏華聯盟不得人心（第二版）
美亞太助卿：無意就印太經濟框架與中國進行接觸
15:37 2022/02/17
美亞太助卿：無意就印太經濟框架與中國進行接觸
【烏克蘭局勢】美媒：北京正權衡以多大力度支持普京
14:25 2022/02/17
【烏克蘭局勢】美媒：北京正權衡以多大力度支持普京
知識產權 外交 政治 阿里巴巴 美國 中國 騰訊

下一篇文章

商務部：願通過改革 努力全面達到CPTPP規則標準
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭局勢】美媒：北京正權衡以多大力度支持普京
【烏克蘭局勢】美媒：北京正權衡以多大力度支持普京
印度稅務部門突擊搜查華為多處辦公室 商務部回應（第二版）
印度稅務部門突擊搜查華為多處辦公室 商務部回應（第二版）
美貿易代表處：中國未履行世貿和貿協承諾 需採新戰略應對（第二版）
美貿易代表處：中國未履行世貿和貿協承諾 需採新戰略應對（第二版）
商務部：願通過改革 努力全面達到CPTPP規則標準
商務部：願通過改革 努力全面達到CPTPP規則標準
習近平關注香港疫情：控疫壓倒一切 中央全力援港
習近平關注香港疫情：控疫壓倒一切 中央全力援港
習近平與馬克龍通話 提推進中歐投資協定
習近平與馬克龍通話 提推進中歐投資協定
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款