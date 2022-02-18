美將微信等列入「惡名市場名單」京：敦促美方停止將經貿問題政治化

美國貿易代表處將騰訊和阿里巴巴所屬電商網站AliExpress及WeChat列入「惡名市場」指涉嫌銷售冒牌貨品。對此，外交部發言人汪文斌今日回應，敦促美方停止將經貿問題政治化。

當日外交部舉行例行記者會，汪文斌提到，中方一直高度重視知識產權保護，近年來取得的成效有目共睹。具體來看，2021年國外申請人在華發明專利授權11萬件，按年增長23%，商標註冊19.4萬件，按年增長5.2%。其中美國在華發明專利和授權商標註冊按年分別增長32.1%和17.3%。

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汪文斌強調，中方一貫支持中國企業按照市場原則，在遵守當地法律法規的基礎上對外開展相關合作。中方敦促美方停止將經貿問題政治化，全面客觀公正的評價中國企業在知識產權保護方面做出的努力和取得的成效，為中美兩國企業在平等互利和相互尊重的基礎上開展合作，營造開放、公平、公正、非歧視的營商環境，共同推動中美經貿關系健康穩定發展。

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阿里巴巴及騰訊回應

此外，阿里於聲明稱，期待繼續與各國政府合作，了解並解決旗下各平台知識產權保護方面的所有關切。騰訊表示強烈反對，並稱致力於合作解決問題。

該名單列出了42個在線市場和35個實體市場，據報這些市場從事或為大量假冒商標或盜版版權提供便利。

責任編輯：李冰琪