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【冬奧】在線答題可獲冰墩墩？內地350萬學生被騙錢騙信息

社會熱點 16:46 2022/02/18

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冬奧吉祥物冰墩墩外形可愛，吸引大批粉絲，在市面上已是一「墩」難求。公安機關通報，一團夥謊稱參與在線答題助力北京冬奧，可獲冰墩墩及作為學業加分項的榮譽證書，誘騙全國350余萬名大中專院校學生參與並非法搜集個人信息。

據內媒報道，江蘇南通警方查明一個以李某輝（男，38歲，內蒙古人）、湯某峰（男，40歲，江西人）等為首的的犯罪團伙，該團夥專門針對大中專學生設計各類在線答題活動，非法獲取公民個人信息、詐騙錢財。2月16日，南通警方在重慶、北京將19名涉案人員全部抓獲，查獲作案用手機38部、電腦57台、USB手指16個。

據介紹，犯罪嫌疑人李某輝伙同湯某峰等，在未取得冬奧組委會官方授權的情況下開發「競賽平台」，以公眾號、微信群、朋友圈等推廣，在全國範圍發起冬奧知識傳播助力大使活動，以虛假的榮譽證書、冬奧紀念禮品等為獎品，謊稱證書可作為社會實踐加分、評定獎學金等的依據，誘騙大中專院校學生參與，還收取每份28元至36元的證書工本費。

參與者被要求填報學校、姓名、身份證號、手機號，報名後10分鐘內答10道題，答對6道加「冬奧值」10分。參與者還需通過學習簽到、邀請報名等提升「冬奧值」，根據分值獲得不同的「冬奧大使」稱號，排名靠前的可獲定制手辦冰墩墩等獎品。

至案發，該團夥非法獲取350余萬名大中專學生的個人信息，騙取工本費1,000萬余元。

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責任編輯：尹航

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