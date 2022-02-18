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廣東一公司全員未覆群組訊息 集體被罰200元惹議

社會熱點 19:50 2022/02/18

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為方便處理工作，現時不少公司都會開設內部聊天群組。近日，網傳消息稱，廣東一間公司全體員工因未回覆群內消息，全員被罰款200元（人民幣，下同），引發網絡熱議。據報，涉事公司隨後回應稱，處罰是根據公司條例和規章制度而來。

網絡流傳一張聊天群組截圖，顯示一則行政處罰信息，稱鑑於2022年1月10日17時56分，在公司群內發布放假通知後，全員2小時內無回覆，即違反企業微信使用管理辦法，公司將進行懲罰，全員罰200元。該消息又指，望全體員工引以為戒，按照公司的規章制度執行，共同維護正常工作秩序。

網傳截圖顯示，全員2小時內未回覆群組信息，需罰款200元。

據現代快報消息，該公司工作人員周二（15日）回應指確有此事，並稱此前公司規章制度內已有相關規定，所有員工亦都簽名確認，公司是按照規定對員工執行處罰。該公司所在的荔灣區勞動監察大隊相關人員則表示，員工如認為罰款不合理，可攜同相應協議或規章制度文件前來諮詢。

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事件曝光後引起熱議，不少網民覺得罰款不妥，認為手機上的工作群眾多，不能及時回覆很正常；又質疑這是公司規章大於國家法律，反問是否及時回覆就能全體獎勵200元。另有人指出，如果發消息需要員工回覆，那就應該在最後加上一句「收到請回覆」。

律師：公司對員工管理要符合程序規範

江蘇鍾山明鏡律師事務所律師張駿表示，公司有權對員工在工作時間內的行為進行管理要求，但是要符合程序規範。相關管理要求首先要經職工代表大會或全體員工討論，與工會或職代會平等協商確定，其次要將管理條例進行公示，最後還要將管理條例的內容告知公司員工，讓員工明確知曉、知情。

張駿續指，如沒有經過相關程序或者員工對此不知情，是不發生效力的，公司更不能進行隨意處罰。他又建議，實施期間如果工會或員工認為不適當，可提出修改意見，公司應當修改完善。而員工在入職前，亦要對公司的相關管理規範進行認真了解。

責任編輯：易燕丹

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